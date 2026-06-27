Hai người đàn ông đổ 177 tấn chất thải rắn lấp hàng trăm m2 đất công

Ngày 26-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Điệp (SN 1982) và Nguyễn Văn Thu (SN 1970; cùng ngụ phường Nam Định) về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự, vì đã câu kết đổ hàng trăm tấn chất thải rắn ra môi trường.

Khu đất công được 2 người đàn ông câu kết đổ hàng trăm tấn chất thải rắn. Ảnh: Công an Ninh Bình



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nam Định phát hiện tại khu vực đất mặt nước thuộc quyền quản lý của UBND phường Nam Định, trước cửa nhà Nguyễn Văn Thu, có dấu hiệu bị san lấp bằng chất thải rắn thông thường với khối lượng lớn.

Công an phường Nam Định đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

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Quá trình điều tra xác định, nhằm mục đích san lấp khu đất mặt nước có diện tích khoảng 280 m2 để tạo mặt bằng trồng cây, Thu đã thuê Trần Đức Điệp vận chuyển và đổ chất thải rắn thông thường vào khu vực đất nêu trên.

Cơ quan công an ghi nhận hiện trường vụ việc



Sau đó, Điệp đã vận chuyển 129 chuyến xe tải, đổ trái phép tổng cộng hơn 177 tấn chất thải rắn xuống khu vực trên. Hành vi trên đã làm thay đổi hiện trạng khu đất công, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và công tác quản lý đất đai của địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động