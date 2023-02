Hà Nội: Hai nam một nữ trong căn phòng đóng kín, cảnh sát bất ngờ ập vào phát hiện cảnh tượng gây sốc

Công an TP Hà Nội, cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là Lê Thị Linh (SN 2004, trú tại tổ 10, Khu phố 7, phường Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Lê Phi Tùng (SN 2004, số 1 ngách 255/7 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Thanh Tùng (SN: 2002, tổ dân phố Thượng Cát 3, phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN).



Trước đó, khoảng 7h00 ngày 9/2/2023, Tổ công tác Công an phường Cửa Đông tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ trên phố Đường Thành, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Qua kiểm tra phòng 318, tổ công tác phát hiện trên mặt bàn, cạnh giường ngủ, có 1 đĩa sứ, bên trên mặt đĩa có tinh thể màu trắng và 1 túi nilông, bên trong chứa 1 mảnh viên nén màu hồng, nghi là ma túy.

Tang vật cảnh sát thu giữ được. (Ảnh: CAHN).

...



Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng trong phòng là Linh, Phi Tùng và Thanh Tùng đều khai nhận vừa sử dụng ma túy “kẹo” và “ke”.

Đấu tranh khai thác, Linh khai nhận số tang vật trên là ma túy dạng ketamine và “kẹo” do Linh mua về để tất cả cùng sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật rồi đưa tất cả đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ, qua giám định là: 0,205g MDMA; 0,702g Ketamine và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện CAQ Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn