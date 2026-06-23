Hai bố con g.ặ.p n.ạ.n khi tắm biển Xuân Thành

Khoảng 17h ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Trọng Phú, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, dạt vào bờ biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (trước đây thuộc huyện Nghi Xuân).

Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình cho biết chiều cùng ngày, ông Phú lái ôtô chở con trai 13 tuổi xuống khu du lịch biển Xuân Thành tắm mát. Hiện người con mất tích.

Vị trí phát hiện thi thể ông Phú. Ảnh: Hùng Lê



Theo nhà chức trách, qua khám nghiệm tử thi, không phát hiện nước trong phổi ông Phú, từ đó loại trừ khả năng đuối nước. Nhiều khả năng nạn nhân bị đột tử khi đang tắm biển, sau đó thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ. Bé trai không có người lớn kiểm soát đã bị sóng cuốn xa.

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Từ chiều 22/6 đến sáng nay, chính quyền địa phương phối hợp bộ đội biên phòng huy động tàu cá, điều canô cứu hộ rà soát trên biển, đồng thời bố trí các tổ tìm kiếm dọc bờ, song chưa có kết quả.

Ôtô của nạn nhân đỗ trên bờ biển Xuân Thành. Ảnh: Hùng Lê



Xuân Thành là một trong những bãi tắm lớn của tỉnh Hà Tĩnh, thu hút đông du khách vào mùa hè. Khu vực này có bãi cát thoải nhưng một số đoạn xuất hiện dòng chảy xa bờ và hố sâu cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tắm biển.

Gần một tuần qua, Hà Tĩnh nắng nóng 36-39 độ C, lượng người đổ ra biển tăng cao, đặc biệt vào buổi chiều. Nhà chức trách khuyến cáo khi tắm biển, đặc biệt với trẻ em hoặc người lớn tuổi, cần có người giám sát đi cùng để phòng sự cố.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress