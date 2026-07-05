Hai bà cháu tử vong vì tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 phút, bà C.T.H., sinh năm 1972, ngụ tỉnh Đồng Tháp chạy xe đạp điện trên Quốc lộ 1, chở theo hai cháu nội.

Khi đi đến giao lộ Quốc lộ 1 và đường Phạm Hùng, phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 65H-05317 chạy cùng chiều, đang rẽ từ quốc lộ 1 vào đường Phạm Hùng.

...

Sau va chạm, bà H. và cháu gái tên N.N.C.T, sinh năm 2022 tử vong tại chỗ, riêng chị gái của cháu T, sinh năm 2020 bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

Tác giả: NGUYỄN SỰ

Nguồn tin: Báo Nhân dân