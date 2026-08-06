Hà Tĩnh: Xem xét chấm dứt dự án khu du lịch hơn 152 tỷ đồng chậm tiến độ tại biển Xuân Thành

Một góc biển Xuân Thành sẽ triển khai dự án. Ảnh: Ngọc Trâm

Dự án Quần thể khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, nay thuộc xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 850/QĐ-UBND.

Dự án do Công ty Cổ phần Hợp tác thương mại Toàn Cầu làm nhà đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến 152,843 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm khách sạn tiêu chuẩn 3 đến 5 sao, khu vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ nhà hàng và các công trình phụ trợ khác theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án phải hoàn thành các thủ tục để thi công vào tháng 6/2018; triển khai xây dựng từ tháng 7/2018 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong tháng 12/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, dự án chưa triển khai thi công.

Vướng mắc pháp lý cơ bản được tháo gỡ nhưng nhà đầu tư vẫn chưa triển khai

Quá trình triển khai dự án từng chịu ảnh hưởng bởi vướng mắc liên quan diện tích đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẹt trong ranh giới. Dự án phải tạm dừng thực hiện các thủ tục đầu tư để rà soát, xử lý theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Một số ki-ốt tại khu vực thực hiện dự án. Ảnh: N.T



Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đất do Nhà nước quản lý nằm trong phạm vi dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay là Sở Tài chính, cũng ban hành nhiều văn bản đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai dự án.

Ngày 27/9/2024, nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh dự án. Sau khi kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, nhà đầu tư không hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ, mục tiêu được chấp thuận.

Kết luận thanh tra xác định, đến thời điểm thanh tra, dự án đã chậm tiến độ hơn 36 tháng kể từ khi các vướng mắc pháp lý cơ bản được tháo gỡ theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP. Nếu tính từ thời điểm phải hoàn thành dự án vào tháng 12/2020, dự án đã chậm tiến độ hơn 5 năm.

Ngày 3/6/2026, Đoàn thanh tra phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế tại vị trí thực hiện dự án. Mặc dù được mời, nhà đầu tư vắng mặt không có lý do. Qua kiểm tra, dự án chưa triển khai thi công.

...

Thanh tra tỉnh đề nghị rà soát năng lực nhà đầu tư, xem xét xử lý dự án

Theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TT, Công ty Cổ phần Hợp tác thương mại Toàn Cầu chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước đôn đốc nhiều lần.

Nhà đầu tư cũng chưa lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; chưa điều chỉnh quy hoạch sau khi thống nhất điều chỉnh ranh giới hai bên quảng trường Khu du lịch biển Xuân Thành.

Một góc biển Xuân Thành. Ảnh: NT



Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa xây dựng và chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, doanh nghiệp đã chi trả 460 triệu đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng tài sản trên đất tại khu C, trong đó có một số hộ thuê ki-ốt kinh doanh của UBND xã Xuân Thành cũ.

Kết luận thanh tra xác định trách nhiệm đối với việc dự án không bảo đảm tiến độ theo nội dung được chấp thuận thuộc Công ty Cổ phần Hợp tác thương mại Toàn Cầu. Việc tiếp tục chậm triển khai sau khi có cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh nhận định có cơ sở đánh giá năng lực tổ chức thực hiện dự án của nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu hoặc nhà đầu tư không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án.

Kết luận thanh tra cũng xác định trách nhiệm của Sở Xây dựng do chưa tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 768/UBND-KT2 ngày 21/2/2022. Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, tình hình triển khai dự án; đánh giá năng lực và khả năng tiếp tục thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Hợp tác thương mại Toàn Cầu.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp xác định nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025 và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Thanh tra tỉnh đồng thời yêu cầu Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách; thường xuyên rà soát, đánh giá và kịp thời tham mưu xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai hoặc không còn khả năng thực hiện.

Tác giả: Ngọc Trâm

Nguồn tin: Báo Thanh Tra