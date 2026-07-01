Hà Tĩnh: Va chạm xe khách trên Quốc lộ 1, hai người đi xe máy t.ử v.o.n.g

Hiện trường vụ tai nạn



Rạng sáng 3/7, trên Quốc lộ 1, đoạn qua Km587 thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h40 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 81H-042.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, phương tiện xảy ra va chạm với một xe máy (chưa xác định biển kiểm soát) đi theo hướng ngược lại.

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Cú va chạm mạnh khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn