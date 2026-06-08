Hà Tĩnh: Va chạm với xe tải, cô gái trẻ t.ử v.o.n.g

Hiện trường vụ tai nạn



Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 7/6, xe tải mang BKS 38C-093.xx lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng từ phường Thành Sen đi phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đến khu vực trước cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 22, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38P1-369.xx do chị N.T.T.N. (SN 2002, trú phường Trần Phú) di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị N. ngã xuống đường và bị thương nặng. Dù được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan và công an địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và thu thập các thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn