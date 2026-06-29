Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đ.á.n.h b.ạ.c, r.ử.a t.i.ề.n xuyên quốc gia

Các đối tượng trong đường dây phạm tội được dẫn giải về trại tạm giam.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, 5 đối tượng đều trú tại Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm: Chang Chia Hsien (sinh ngày 31/10/1995), Yu Li Hao (sinh ngày 1/5/1998), Pan Kun Yen (sinh ngày 19/8/1992), Hsueh Wei Chung (sinh ngày 2/1/1994), Lin Huy Mei (sinh ngày 19/9/2001) cầm đầu, trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức.

Các đối tượng trong đường dây phạm tội.

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Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động (4-6/2026) tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để phục vụ công tác điều tra

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: Báo Nhân Dân