Hà Tĩnh: Trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh gần 546 tỷ đồng

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-KKT ngày 8/6/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh, vừa qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi làm việc, trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án và triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh





Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo, sớm đưa dự án vào thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh Lê Văn Sa đã trình bày kế hoạch triển khai dự án sau khi được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện. Theo đó, dự án sẽ được triển khai theo các giai đoạn gồm: khảo sát, lập quy hoạch, thực hiện các thủ tục môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, thẩm định thiết kế thi công, phòng cháy chữa cháy và cấp phép xây dựng; thi công các công trình chính; hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, sân đường, cây xanh cảnh quan; nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh Lê Văn Sa trình bày kế hoạch triển khai dự án tại buổi làm việc



Dự án có quy mô sử dụng 38.470 m² đất, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; công suất thiết kế 250 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh đa khoa và các dịch vụ y tế chất lượng cao. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 546 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Nam Hà Tĩnh và các địa phương lân cận, giảm tải cho các cơ sở y tế hiện có, đồng thời tạo việc làm cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và người lao động trong lĩnh vực y tế.

Nhà đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ, huy động nguồn lực để triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào tháng 1/2027.

... Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Nguyễn Hồng Cương phát biểu tại buổi làm việc



Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Nguyễn Hồng Cương khẳng định địa phương sẽ tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đồng hành cùng nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan và thường xuyên theo dõi, khâu nối để tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn nhà đầu tư về các nội dung liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định hồ sơ, thủ tục môi trường, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và các thủ tục chuyên ngành khác. Các ý kiến đề nghị nhà đầu tư chủ động triển khai đồng thời nhiều phần việc, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa kết luận tại buổi làm việc





Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh. Đồng chí cho rằng hồ sơ đề xuất dự án được nghiên cứu khá chi tiết, thể hiện năng lực, kinh nghiệm và quyết tâm của nhà đầu tư trong việc triển khai dự án trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Dự án Bệnh viện đa khoa Nam Kỳ Anh là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng như đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người lao động trong Khu kinh tế Vũng Áng. Vì vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tập trung theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn, đặc biệt là công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giải phóng mặt bằng. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ xem xét, giải quyết kịp thời; đối với những nội dung vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, trao đổi thông tin, theo dõi tiến độ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn