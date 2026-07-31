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Hà Tĩnh: Tìm được nhà thầu gói xây lắp hơn 227 tỷ đồng thi công đường vành đai phía Đông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 09.XL: Thi công xây dựng đường vành đai phía Đông (giai đoạn 2), thuộc Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh.

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Ảnh minh họa, nguồn AI


Gói thầu có dự toán 227,382 tỷ đồng, thời gian thực hiện 480 ngày, địa điểm thực hiện trên địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo biên bản mở thầu, Gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự là Liên danh thi công xây dựng đường vành đai phía Đông - giai đoạn 2, gồm Công ty CP Xây dựng Thương mại Bắc Á, Công ty CP Dũng Đàn, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bảo Khánh và Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh.

Liên danh này được lựa chọn trúng thầu với giá 227,335 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 47 triệu đồng so với dự toán gói thầu.

Tác giả: Việt Thắng

Nguồn tin: baodauthau.vn

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