Hà Tĩnh: Thu hồi đất nông nghiệp của dân để cá nhân xây lăng mộ ‘khủng’

Khu lăng mộ của một cá nhân đang được xây dựng tại TP. Hà Tĩnh.

Khu lăng mộ khủng ngay trong lòng thành phố

Thời gian gần đây, nhiều người qua lại trên tuyến đường Mai Lão Bạng (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) không khỏi trầm trồ khi thấy khu lăng mộ đang được xây dựng công phu, hoành tráng với diện tích khá lớn.

Your browser does not support the video tag.

Khu lăng mộ khủng của cá nhân được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp thu hồi của người dân (Video: Tiến Hiệp).

Khu lăng mộ được xây dựng ở vị trí đắc địa, nằm ngay tại điểm giao của các đường trục chính và án ngữ trước chợ Bình Hương, chợ nông sản của thành phố. Độ hoành tráng của khu lăng mộ được thể hiện ngay từ cổng vào với kiến trúc dành cho lăng tẩm, chùa đền cổ. Bốn phía đều được xây tường bao quanh, với chiều cao hơn 2m, mái được phủ ngói đỏ.

Lăng mộ khủng với kiến trúc 3 đình miếu đang được xây dựng.

Trong khuôn viên khoảng hơn 1000m2, 3 đình miếu với kiến trúc tỉ mỉ, cầu kỳ đang được tốp thợ khẩn trương thi công, hoàn thiện. Nhiều người dân sinh sống trên địa bàn và người dân thường lui tới chợ Bình Hương không khỏi trầm trồ về mức độ hoành tráng của khu lăng mộ đang được xây dựng.

Kiến trúc theo kiểu lăng tẩm, đình cổ cầu kỳ, tỉ mỉ.

Độ hoành tráng của khu lăng mộ tăng lên khi cả bốn phía đều có đường bao quanh, trong đó có tuyến là trục chính nối từ UBND xã Thạch Trung tới nhà thờ Vạn Hạnh. Hiện khu lăng mộ trên đang trong quá trình xây dựng và hoàn thành.

Cả 4 phía đều có tường cao bao quanh.

“Tôi sống ở đây bao nhiêu năm, giờ mới thấy khu lăng mộ lớn, đầu tư công phu như thế. Để hoàn thành khu lăng mộ này phải đầu tư nhiều tỷ đồng”, anh Tuấn, một người dân sống tại xã Thạch Trung nhận xét.

Bao quanh khu lăng mộ đều có đường bao quanh, trong đó có một trục đường chính.

Theo nhiều người dân cung cấp thông tin, khu lăng mộ này cũng đang khiến người dân địa phương bàn tán xôn xao khi nó được chính quyền xã Thạch Trung, UBND TP Hà Tĩnh “ưu ái” cấp đất cho một đại gia là con em xã Thạch Trung làm ăn ở Bình Dương.

...

“Lập lờ đánh lận con đen”?

Theo thông tin, tài liệu Báo GD&TĐ có được, tháng 8/2020, UBND thành phố Hà Tĩnh có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang Hoàng Ích, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Đất trong hồ sơ thu hồi để xây dựng nghĩa trang Hoàng Ích, tuy nhiên lại giao cho cá nhân xây dựng lăng mộ.

Theo đó, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 3.759,9m2 được bồi thường hỗ trợ trực tiếp số tiền 519,9 triệu đồng.

Phần lớn diện tích đất thu hồi đang được xây lăng mộ của cá nhân.

Nguồn tin với Báo GD&TĐ cho hay, sau khi hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích, phần lớn diện tích trên lại được giao “đại gia” là con em xã Thạch Trung làm ăn ở Bình Dương xây lăng mộ của gia đình.

Các chi tiết của lăng mộ đang được tốp thợ gấp rút hoàn thành.

Điều 54 của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước được quyền thu hồi đất nhưng phải bảo đảm đầy đủ 3 điều kiện đó là: thứ nhất là thuộc trường hợp thật cần thiết; thứ hai, do luật định; thứ ba, vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng”. Như vậy, việc chính quyền xã Thạch Trung, UBND TP Hà Tĩnh thu hồi đất nông nghiệp của người dân giao cho cá nhân xây lăng mộ khủng là hoàn toàn trái luật.

Độ hoành tráng của khu lăng mộ được thể hiện từ cổng vào.

Mặt khác, theo tìm hiểu của báo GD&TĐ, thời gian qua tình trạng quá tải về hình thức cát táng đã diễn ra hầu hết ở các địa phương tại TP.Hà Tĩnh. Cụ thể, trong số 28 nghĩa trang gần khu dân cư tại 12 phường, xã với tổng diện tích 59,6ha, có gần 10 nghĩa trang đã có quyết định đóng cửa, số còn lại cũng đang chờ khai tử.

Để giải quyết tình trạng cát táng quá tải, đất nông nghiệp tại TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận ngày càng bị thu hẹp, từ 7 năm trước (2016) UBND tỉnh Hà Tĩnh đã mời gọi một doanh nghiệp đầu tư Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Tĩnh với diện tích gần 30ha tại xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) nằm cách TP chưa đầy 10km.

Việc nghĩa trang quá tải, đất nông nghiệp bị thu hẹp, Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động, thì việc UBND xã Thạch Trung, UBND TP Hà Tĩnh thu hồi đất nông nghiệp giao cho cá nhân xây nghĩa trang hoành tráng cho gia đình ngay trong lòng TP Hà Tĩnh là điều rất phi lí, khó hiểu.

Báo Giáo dục & Thời đại tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: Báo GD&TĐ