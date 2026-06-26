Hà Tĩnh thanh lọc loạt dự án 'c.h.ế.t yểu', khơi thông quỹ đất cho KKT Vũng Áng

Trước thực trạng này, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện một chiến dịch "thanh lọc" mới khi quyết định hủy bỏ, chấm dứt hoạt động đối với 8 dự án chậm tiến độ trên địa bàn từ đầu tháng 5/2026 đến nay.

"Trảm" dự án chết, phạt dự án lười

Trong số 8 dự án vừa bị Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh "khai tử" (gồm 4 dự án trong nước với tổng vốn hơn 497 tỷ đồng và 4 dự án FDI trị giá 18,6 triệu USD), có những dự án đã chiếm dụng quỹ đất suốt gần 15 năm nhưng thực tế chỉ tồn tại trên giấy.

Cái tên điển hình nhất phải kể đến Dự án Khu văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp do Công ty CP Đầu tư và Quản lý dự án - Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án được chấp thuận chủ trương từ tháng 5/2012 với quy mô lên tới 8,55ha tại phường Hoành Sơn cùng số vốn đăng ký hơn 295 tỷ đồng. Dự án từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt hạ tầng thương mại nơi đây. Tuy nhiên, sau hơn 14 năm kể từ ngày được giao đất với cam kết hoàn thành trong vòng 48 tháng, khu đất vàng này vẫn là một bãi đất trống. Điều đáng nói, khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát, doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật đều đã "bặt vô âm tín", buộc tỉnh phải ra quyết định hủy bỏ dự án.

Dự án xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho KCN Phú Vinh là một trong những dự án vừa bị chấm dứt hoạt động do chậm triển khai.

Tương tự, làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) cũng ghi nhận những cái tên chây ì. Công ty TNHH Xây dựng HUNG-YI (nhà đầu tư Đài Loan - Trung Quốc) được cấp phép từ năm 2011 tại phường Vũng Áng với mục tiêu cung ứng dịch vụ xây dựng, kỹ thuật. Sau 15 năm "án binh bất động", nhận thấy không còn khả năng triển khai, nhà đầu tư này đã chủ động đề xuất chấm dứt hoạt động vào giữa năm nay.

Một trường hợp khác "ôm đất" 15 năm nhưng không triển khai đầu tư là Dự án Trung tâm cung ứng dịch vụ xây dựng, thương mại và du lịch của Công ty TNHH Tâm Vinh Hướng Thiện (được cấp phép từ năm 2011). Dự án này cũng vừa chính thức khép lại hành trình "treo" kéo dài bằng quyết định chấm dứt hoạt động vào giữa tháng 5/2026.

Dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề tại phường Hoành Sơn được cấp phép từ năm 2010 với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chậm triển khai.

Ngoài ra, danh sách bị "trảm" còn có Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê Vỹ Hùng (chủ đầu tư mất liên lạc hoàn toàn với cơ quan quản lý) và dự án xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho KCN Phú Vinh.

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Chiến dịch làm sạch quỹ đất tại thủ phủ công nghiệp Vũng Áng không chỉ dừng lại ở việc thu hồi giấy phép của các dự án đã "chết lâm sàng". Đối với các dự án có biểu hiện chây ì, chậm tiến độ nhưng vẫn trong diện có thể cứu vãn, cơ quan quản lý Hà Tĩnh cũng đã áp dụng các biện pháp hành chính nghiêm khắc để răn đe.

Cụ thể, cùng với việc chấm dứt 8 dự án kể trên, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 dự án khác với tổng số tiền phạt lên tới 840 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện so với cam kết ban đầu.

Sàng lọc để "dọn tổ đón phượng hoàng"

Bên cạnh sự nghiêm khắc, chính quyền địa phương vẫn để mở lối đi cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan nhưng có thiện chí. Điển hình là dự án sản xuất rau an toàn rộng 4,2ha của HTX Tân Hảo (phường Hải Ninh), được cấp phép từ năm 2016. Do không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cơ quan chức năng đang hỗ trợ HTX hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án cũ để chuyển hướng sang phát triển vùng nguyên liệu và chiết xuất dược liệu có tính khả thi cao hơn.

Việc xử lý các dự án chậm tiến độ được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất sạch để thu hút những nhà đầu tư có năng lực vào KKT Vũng Áng (Ảnh minh hoạ)

Nhìn nhận về động thái quyết liệt này, ông Võ Tá Nghĩa, Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định việc kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án "treo" là bước đi cần thiết nhằm giải phóng nguồn lực đất đai tại các vị trí đắc địa, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Theo giới chuyên gia, việc mạnh tay thanh lọc không hề làm giảm sức hút của KKT Vũng Áng. Ngược lại, động thái này đang giúp Hà Tĩnh chủ động lựa chọn các dòng vốn chất lượng cao. Ngay trong nửa đầu năm 2026, nhờ tối ưu hóa hạ tầng và tái cấu trúc quỹ đất sạch, Hà Tĩnh đã thu hút thành công 18 dự án mới.

Trong đó, dòng vốn trong nước ghi nhận 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 101.200 tỷ đồng; dòng vốn ngoại (FDI) đón thêm 4 dự án mới với tổng vốn hơn 412,5 triệu USD. Đáng chú ý, các dự án mới tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng sạch và hệ thống logistics ứng dụng công nghệ cao.

Quyết định "trảm" loạt dự án treo tại KKT Vũng Áng là lời khẳng định mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh: địa phương luôn trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư, nhưng sẽ không có chỗ cho những dự án "đầu cơ" đất đai, làm chậm nhịp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn