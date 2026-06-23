Hà Tĩnh thành lập 68 Tiểu đội Dân quân thường trực

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Hoàng Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy cùng các đồng chí trong Thường vụ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan đơn vị trực thuộc. Cùng tham dự có đại diện Sở Nội vụ; Công an tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 68 xã, phường trong toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi lễ.



Thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, việc thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Đây là lực lượng nòng cốt, tham gia huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ và tham gia xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn cơ sở.

Các đại biểu tham dự.

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Tại buổi lễ, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã công bố các quyết định thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực thuộc Ban CHQS 68 xã, phường; đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng nền nếp chính quy, tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; tăng cường khả năng xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngay sau lễ công bố, các Tiểu đội Dân quân thường trực nhanh chóng ổn định biên chế, tiếp nhận nhiệm vụ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngay từ những ngày đầu thành lập; sẵn sàng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tác giả: TRỌNG SƠN-DOÃN VIỆT

Nguồn tin: qdnd.vn