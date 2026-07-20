Hà Tĩnh: Tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư

Theo văn bản số 7033/UBND-TH5, thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện sắp xếp, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư và hoàn thành xử lý theo phương án đối với 262/542 cơ sở (đạt tỷ lệ 48,34%).

Tuy vậy, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn (280 cơ sở), quá trình thực hiện vẫn còn phát sinh nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được tổng hợp để đề xuất xử lý.

Nhiều cơ sở nhà, đất xử lý theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP hoặc theo pháp luật về đất đai chưa được phê duyệt giá và tổ chức đấu giá; còn 11 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc lập phương án xử lý sau khi bàn giao, tiếp nhận.

Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư tại Hà Tĩnh.



Để triển khai kịp thời, hiệu quả, sớm hoàn thành việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư bảo đảm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế, chính sách đặc thù đã được Chính phủ ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, tập trung cao độ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát toàn diện, không để bỏ sót các cơ sở nhà, đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt đơn giá cho thuê, phương án đấu giá và tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

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Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu 7 địa phương chưa hoàn thành việc lập phương án xử lý sau khi tiếp nhận tài sản phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để triển khai ngay việc xử lý.

Các địa phương còn tồn đọng việc điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc bàn giao nhà, đất cho đơn vị kinh doanh nhà phải sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao kiểm tra, đôn đốc việc xử lý các cơ sở nhà, đất theo phương án giao đất, cho thuê đất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá, đưa tài sản vào khai thác hiệu quả.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương để làm căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp chậm triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất đã đủ điều kiện.

Đồng thời chủ trì phối hợp với Tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra thực tế, bảo đảm việc sắp xếp, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư được thực hiện thực chất, đúng quy định và đạt hiệu quả.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn