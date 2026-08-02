Hà Tĩnh: Tăng tốc dự án 325 tỷ đồng 'Chỉnh trang nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A'

Sau hơn 3 tháng triển khai, các nhà thầu đã đồng loạt thi công nhiều hạng mục dự án "Chỉnh trang nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A" (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu), do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Ghi nhận của phóng viên vào ngày 31/7, tại đoạn đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia thành nhiều tổ triển khai đồng thời các hạng mục từ đào đắp đất, lắp đặt cống thoát nước… Trong đó, trọng tâm là lắp đặt hệ thống cống thoát nước, thăm dò hạ tầng kỹ thuật ngầm.
Theo đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất hiện nay là trên tuyến có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như cáp viễn thông, điện, nước… nên quá trình thi công phải thăm dò để bảo đảm an toàn.
Dự án Chỉnh trang nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, với tổng số vốn đầu tư 325 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ dân sinh; tăng cường khả năng tiêu thoát nước; chỉnh trang đô thị.
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Dự án có tổng chiều dài hơn 4km, với các hạng mục như: mở rộng mặt đường, bố trí làn đường dừng, đỗ xe; chỉnh trang nâng cấp vỉa hè, mương thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh, hào kỹ thuật, cải tại giải phân cách… Dự án được khởi công vào cuối tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.
Dự án đi qua 2 phường, trong đó đoạn qua khu vực phường Thành Sen dài khoảng 3,5 km; qua phường Trần Phú khoảng hơn 500 m. Đây là trục giao thông “xương sống” của khu vực đô thị trung tâm Hà Tĩnh, giữ vai trò kết nối các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, đồng thời là tuyến huyết mạch Bắc - Nam với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày.
Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, địa phương có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất (3,5 km), đồng thời là khu vực tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ dọc hai bên tuyến. Bởi vậy, để tạo thuận lợi cho dự án triển khai, UBND phường đã vào cuộc với quyết tâm cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến toàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay xây dựng công trình trọng điểm.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh khẳng định, đơn vị đã xây dựng đường găng kế hoạch, tiến độ thi công theo từng giai đoạn, chỉ đạo nhà thầu thi công theo từng mũi, từng đoạn tuyến, không triển khai dàn trải làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn