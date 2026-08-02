Hà Tĩnh: Tăng tốc dự án 325 tỷ đồng 'Chỉnh trang nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A'

Dự án đi qua 2 phường, trong đó đoạn qua khu vực phường Thành Sen dài khoảng 3,5 km; qua phường Trần Phú khoảng hơn 500 m. Đây là trục giao thông “xương sống” của khu vực đô thị trung tâm Hà Tĩnh, giữ vai trò kết nối các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, đồng thời là tuyến huyết mạch Bắc - Nam với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày.