Hà Tĩnh: Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong khai thác tài nguyên nước

Hà Tĩnh tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn. Ảnh: NT

Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác tài nguyên nước

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 5491/UBND-NL1 ngày 11/6/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc tăng cường quản lý tài nguyên nước nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước trái quy định, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Văn bản số 2179/VPCP-NN ngày 22/5/2026 về tình hình phức tạp liên quan đến an ninh trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Việt Nam.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh được giao tập trung hoàn thành nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn đến năm 2025”, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 30/6/2026. Đồng thời chủ trì tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tập trung kiểm tra các dự án có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác nước không có giấy phép, khai thác khi giấy phép đã hết hiệu lực hoặc khai thác vượt lưu lượng được cấp phép.

Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý trách nhiệm quản lý

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Không chỉ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, UBND tỉnh Hà Tĩnh còn đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Theo đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chức năng quản lý được giao, để xảy ra tình trạng khai thác trái phép tài nguyên nước trong thời gian dài mà không được phát hiện, xử lý.

Việc xem xét trách nhiệm được thực hiện trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, kết quả điều tra hoặc kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Sở Nội vụ được giao tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước; phối hợp rà soát nhu cầu nhân lực, đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: NT



UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý; đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và kịp thời phối hợp xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu chủ động rà soát, thống kê, theo dõi các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các trường hợp khai thác nước không phép, khai thác khi giấy phép hết hiệu lực hoặc khai thác vượt lưu lượng được cấp phép.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

Tác giả: Ngọc Trâm

Nguồn tin: Báo Thanh Tra