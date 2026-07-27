Hà Tĩnh: Tạm dừng đấu giá 2 lô đất có giá khởi điểm cao nhất tại xã Toàn Lưu

Chiều 27/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phát đi thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đối với 2 lô đất ký hiệu L-01 và L-15 thuộc vùng quy hoạch dân cư Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo tạm dừng đấu giá đối với 2 lô đất có ký hiệu L-01 và L-15. Ảnh: HN.



Theo thông báo, lô L-01 có diện tích công bố 288,1m², giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng; lô L-15 có diện tích 234,8m², giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng. Đây cũng là hai lô có giá khởi điểm cao nhất trong tổng số 15 lô đất được đưa ra đấu giá.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh cho biết, việc tạm dừng đấu giá được thực hiện theo đề nghị của UBND xã Toàn Lưu. Đối với 13 lô đất còn lại, phiên đấu giá vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vào 8h ngày 14/8/2026 tại hội trường UBND xã Toàn Lưu.

Khu đất đưa ra đấu giá thuộc vùng quy hoạch khu dân cư Lối Vại, thôn Vĩnh An (cũ) xã Toàn Lưu. Ảnh: HN.



Lý giải nguyên nhân tạm dừng đấu giá, ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, cơ quan chuyên môn đã cập nhật sai diện tích của 2 lô đất nói trên nên địa phương phải tạm dừng để chỉnh sửa hồ sơ.

“Theo rà soát, mỗi lô đất thiếu khoảng 14m² so với diện tích đã công bố. Địa phương sẽ điều chỉnh lại diện tích cho đúng, còn giá khởi điểm không thay đổi”, ông Hoành cho biết.

... Hạ tầng kết nối ở khu vực đấu giá chưa được xây dựng đồng bộ. Ảnh: HN.



Trước đó, Báo Đại đoàn kết đã phản ánh việc UBND xã Toàn Lưu phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại. Các lô đất có diện tích từ 200-288,1m², trong đó 13 lô diện tích 200m² có giá khởi điểm hơn 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m².

Riêng lô L-01 có giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng và lô L-15 hơn 4,361 tỷ đồng, cao nhất trong đợt đấu giá.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn khi khu đất nằm ở khu vực nông thôn nhưng giá khởi điểm ở mức cao, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang khá trầm lắng.

Theo ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, mức giá khởi điểm được xác định trên cơ sở kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn đối với các giao dịch thực tế của những lô đất có vị trí tương đồng trong khu vực. Theo địa phương, việc xác định giá nhằm bảo đảm sát với giá thị trường, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.

Ngoài tuyến đường thảm nhựa, các hạng mục hạ tầng khác chưa xây dựng, nền đất là mặt ruộng trồng lúa. Ảnh: HN.



Theo UBND xã Toàn Lưu, khu vực đưa ra đấu giá được đánh giá có vị trí thuận lợi. Qua khảo sát, trước đây một số lô đất khoảng 200m² tại khu vực này từng được giao dịch với mức khoảng 3,4 tỷ đồng. Địa phương cũng cho biết, nếu phiên đấu giá không thành sẽ hạ giá và tiếp tục tổ chức đấu giá lại theo quy định.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

