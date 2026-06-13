Hà Tĩnh siết quản lý tài nguyên nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Văn bản số 2179/VPCP-NN ngày 22/5/2026 về tình hình phức tạp liên quan đến an ninh trong hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước; đồng thời thực hiện đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường quản lý lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thành nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2025”, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 30/6/2026. Cùng với đó, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn, tập trung vào các dự án có hoạt động khai thác, sử dụng nước nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Đặc biệt, các trường hợp khai thác nước không có giấy phép, khai thác khi giấy phép đã hết hiệu lực hoặc khai thác vượt lưu lượng được cấp phép sẽ là đối tượng kiểm tra trọng tâm. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; đồng thời chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó, lực lượng công an được yêu cầu bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước trái quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ được giao chủ trì rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ chức năng quản lý được giao, để xảy ra tình trạng khai thác trái phép tài nguyên nước kéo dài mà không được phát hiện, xử lý.

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Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý có hoạt động khai thác, sử dụng nước; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các đơn vị phải kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cấp cơ sở, UBND các xã, phường được giao tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước; chủ động rà soát, thống kê, theo dõi và kiểm tra các dự án khai thác, sử dụng nước trên địa bàn. Các địa phương phải kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng khai thác nước trái phép kéo dài.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền. Chính quyền các cấp được yêu cầu đẩy mạnh phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước và tích cực tham gia phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh được giao tăng cường ứng dụng các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến để tuyên truyền các cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên nước; phản ánh kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng, đồng thời lan tỏa các mô hình quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn