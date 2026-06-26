Hà Tĩnh sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sáng nay (26.6), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm đã trả lời chất vấn của đại biểu về nhiều vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có sự chênh lệch chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập giữa các địa phương.

Toàn cảnh phiên chất vất tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sáng nay



Theo ông Bùi Nhân Sâm, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 được thực hiện theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27.3.2026 của UBND tỉnh. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn không vượt quá 74% số học sinh hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương. Tỉ lệ này được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu học tập của học sinh, khả năng đáp ứng của hệ thống trường công lập và chủ trương phân luồng sau THCS.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng thừa nhận trong quá trình triển khai vẫn tồn tại sự chênh lệch khá lớn về tỉ lệ tuyển sinh giữa các địa phương. Nguyên nhân trước hết là do quy mô học sinh lớp 9 tại một số địa bàn tăng nhanh trong khi cơ sở vật chất, số phòng học và đội ngũ giáo viên chưa thể bổ sung kịp thời.

Bên cạnh đó, tại những địa phương có trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, học sinh có thêm nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS. Vì vậy, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập ở các khu vực này được xác định thấp hơn so với những nơi trường THPT công lập gần như là lựa chọn duy nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm khẳng định, sẽ có sự điều chỉnh tỉ lệ tuyển sinh để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương



"Sự chênh lệch về tỉ lệ tuyển sinh giữa các địa bàn không phải là sự ưu tiên hay bất bình đẳng trong phân bổ chỉ tiêu mà chủ yếu xuất phát từ quy mô học sinh, năng lực tiếp nhận của từng trường và điều kiện giáo dục thực tế của từng địa phương", ông Bùi Nhân Sâm khẳng định.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục, trên thực tế có những trường như THPT Lê Quảng Chí, THPT Nguyễn Thị Bích Châu hay THPT Kỳ Anh hằng năm đều có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển rất lớn nhưng quy mô trường học chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngược lại, tại một số địa bàn miền núi như Trường THPT Cù Huy Cận, khu vực không có trường tư thục và cũng không có trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức chương trình THPT, nếu không được bố trí chỉ tiêu phù hợp thì học sinh phải đi học rất xa.

Ông Bùi Nhân Sâm cho biết, sau kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập vừa qua, UBND tỉnh nhận thấy tỉ lệ tuyển sinh giữa các địa phương còn có sự chênh lệch đáng kể, gây băn khoăn trong phụ huynh, học sinh và cử tri. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng sát với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu học tập của học sinh, quy mô và năng lực đáp ứng của các cơ sở giáo dục, đồng thời vẫn thực hiện hiệu quả mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS.

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"Ngành giáo dục rất chia sẻ với phụ huynh, học sinh và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở đã chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những bất cập hiện nay", Giám đốc Sở GD&ĐT nói.

Trước mắt, đối với năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT đã trình UBND tỉnh phương án nâng tỉ lệ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập lên 3%, từ không quá 74% lên không quá 77%. Phần chỉ tiêu tăng thêm sẽ được phân bổ cho những trường có tỉ lệ tuyển sinh còn thấp so với nhu cầu thực tế, nhất là các trường ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa hoặc những nơi học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục THPT.

Dự kiến các trường như: THPT Phan Đình Phùng, THPT Cao Thắng, THPT Lê Quảng Chí, THPT Nguyễn Thị Bích Châu, THPT Kỳ Anh, THPT Hà Huy Tập, cùng một số trường khác sẽ được xem xét bổ sung chỉ tiêu.

Việc tăng chỉ tiêu chỉ thực hiện đối với những trường còn đủ điều kiện về phòng học, sĩ số lớp, đội ngũ giáo viên và trang thiết bị dạy học theo quy định.

Dự kiến một số trường sẽ được tăng chỉ tiêu trong đó có Trường THPT Phan Đình Phùng



UBND tỉnh cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án điều động, bố trí giáo viên phù hợp tại những trường được mở rộng quy mô tuyển sinh.

Về lâu dài, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, ưu tiên đầu tư phòng học, phòng bộ môn, phòng thực hành và thiết bị dạy học tại các địa bàn có tốc độ tăng học sinh cao. Đối với những khu vực có nhu cầu học tập tăng ổn định trong nhiều năm, tỉnh sẽ nghiên cứu mở rộng quy mô trường hiện có hoặc đầu tư thêm cơ sở giáo dục theo quy hoạch.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu bổ sung biên chế giáo viên, phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, nâng cao chất lượng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS.

Mục tiêu cuối cùng là đa dạng hóa cơ hội học tập cho học sinh, giảm áp lực tuyển sinh vào các trường THPT công lập nhưng vẫn bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng cho học sinh trên toàn tỉnh.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá