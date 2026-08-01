Hà Tĩnh: Sau nhiều năm vướng mắc, Dự án Khu đô thị Bắc Phố Châu 1 được phê duyệt giá đất cụ thể

Theo Quyết định 1643/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, giá đất cụ thể đối với 38.274,8 m² đất ở được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 5.401.982 đồng/m²; đối với 19.297,3 m² đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm là 2.538.552 đồng/m².

Nhà đầu tư đã cho xây dựng trên phần đất được giao nhưng theo thời gian, các hạng mục bị nứt từng vệt dài, mất mỹ quan. Ảnh: HN.



Đây là căn cứ để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan của Công ty CP Bất động sản HANO-VID - chủ đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển hồ sơ địa chính cho Thuế tỉnh Hà Tĩnh để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phải nộp bổ sung (nếu có); đồng thời cập nhật kết quả xác định giá đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, công khai phương án giá đất và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các sở, ngành và UBND xã Hương Sơn được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng và triển khai dự án theo đúng quy định.

Việc giá đất được phê duyệt đánh dấu bước chuyển mới của dự án sau nhiều năm vướng mắc về thủ tục.

Sau gần 6 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án mới được xác định giá đất cụ thể. Ảnh: HN.



Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã có nhiều tin, bài phản ánh, Công ty CP Bất động sản HANO-VID được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 22/6/2020. Dự án có quy mô hơn 10 ha, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh và doanh nghiệp ký hợp đồng thực hiện dự án, trong đó yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trước ngày 7/6/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này doanh nghiệp chưa được bàn giao đất trên thực địa nên hai bên phải gia hạn hợp đồng thêm 18 tháng, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất.

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Sau khi ký hợp đồng, doanh nghiệp đã phối hợp với UBND huyện Hương Sơn (cũ) thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tháng 2/2022, UBND huyện Hương Sơn có tờ trình đề nghị UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án. Đến tháng 5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã thẩm định, xác nhận đủ điều kiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất.

Tuy nhiên, việc giao đất không được thực hiện ngay khiến dự án tiếp tục kéo dài. Theo thông tin từ chủ đầu tư, doanh nghiệp đã hoàn thành nhiều phần việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, nhiều lần có văn bản đề nghị được giao đất để triển khai dự án.

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục, doanh nghiệp đưa nhà thầu vào thi công một số hạng mục. Đến ngày 26/9/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty HANO-VID về hành vi “chiếm đất”, với tổng số tiền xử phạt và buộc khắc phục hậu quả gần 4 tỷ đồng. Dự án sau đó bị đình chỉ thi công.

Thời điểm này, nhiều hạng mục như hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dãy nhà liền kề và biệt thự đã được đầu tư cơ bản nhưng phải dừng thi công, khiến công trình kéo dài trong tình trạng dang dở.

Đến ngày 14/11/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND giao đất, cho thuê đất đối với khu đất hơn 10 ha để doanh nghiệp thực hiện dự án. Tuy nhiên, một vướng mắc khác tiếp tục phát sinh khi dự án chưa được xác định giá đất cụ thể.

Sau gần 6 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và gần 3 năm kể từ khi được giao đất, Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 mới được xác định giá đất cụ thể.

Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh chính thức phê duyệt giá đất cụ thể đã tháo gỡ một trong những vướng mắc quan trọng của dự án. Đây là cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp theo quy định, đồng thời tạo điều kiện để các thủ tục tiếp theo được triển khai theo đúng trình tự pháp luật.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

