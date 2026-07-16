Hà Tĩnh: Sắp khởi công dự án 4F Quế Lâm vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng

Ngày 16/7, UBND xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm. Dự án do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng làm chủ đầu tư, có quy mô lớn nhất cả nước và châu Á trong lĩnh vực này hiện nay.

Theo đó, tổ hợp được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên với quy mô gần 47ha. Tổng vốn đầu tư đạt 1.276 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên với quy mô gần 47ha. Ảnh tạo từ AI



Dự án phát triển theo mô hình 4F khép kín: Farm (trồng trọt, chăn nuôi) - Food (thực phẩm) - Feed (thức ăn chăn nuôi) - Fertilizer (phân bón), hướng đến sản xuất hữu cơ, tái sử dụng phụ phẩm và bảo vệ môi trường.

Điểm nhấn của dự án là 5 nhà máy đồng bộ, gồm: nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng (công suất 150.000 tấn/năm), nhà máy chế biến lúa gạo (100.000 tấn/năm), nhà máy sản xuất vi sinh và thảo dược (50.000 tấn/năm), nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi (50.000 tấn/năm) và nhà máy sản xuất than viên nén thảo mộc (10.000 tấn/năm).

... Dự án được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nông nghiệp hữu cơ cho toàn vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh tạo từ AI



Cùng với đó là hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô lớn (lợn, bò, gia cầm), trang trại ruồi lính đen, hơn 14,8 ha vườn cây ăn quả và 5,1 ha vườn ươm công nghệ cao.

Dự án dự kiến khởi công vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2026 và hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Khi vận hành, tổ hợp không chỉ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tuần hoàn của tỉnh Hà Tĩnh mà còn được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nông nghiệp hữu cơ cho toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương