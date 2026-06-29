Hà Tĩnh: Phường Thành Sen còn 36 tổ dân phố sau sáp nhập

Chiều 29.6, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố (TDP) gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã hoàn thành toàn bộ các phần việc theo đúng lộ trình, sẵn sàng đưa 36 TDP mới vào hoạt động từ ngày 1.7.

Theo phương án được phê duyệt, từ 80 TDP trước đây, phường Thành Sen sắp xếp còn 36 TDP, giảm 44 đơn vị, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Một góc phường Thành Sen. Ảnh: Dương Nguyễn

Để bảo đảm bộ máy mới hoạt động ngay khi đi vào vận hành, địa phương cũng đã hoàn tất việc kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh liên quan theo quy định. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm công khai, khách quan và phù hợp thực tiễn.

Song song với công tác nhân sự, phường Thành Sen cũng hoàn thành việc rà soát nhà văn hóa, khu thể thao, thiết chế văn hóa và các tài sản công tại từng TDP để xây dựng phương án quản lý, sử dụng sau sáp nhập theo hướng hiệu quả, tránh lãng phí.

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Các loại hồ sơ, sổ sách, dữ liệu quản lý dân cư, địa giới hành chính và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TDP mới cũng đã được bàn giao, cập nhật đầy đủ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện phục vụ chuyển đổi số được chuẩn bị đồng bộ nhằm bảo đảm hoạt động của các TDP không bị gián đoạn khi chính thức vận hành.

Chi tiết 36 TDP của phường Thành Sen sau sáp nhập đã được hoàn tất, cập nhật trên bản đồ số

Theo lãnh đạo địa phương, việc sắp xếp TDP không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ người dân tốt hơn.

Trên phạm vi toàn tỉnh, việc sắp xếp thôn, TDP được triển khai đồng bộ theo phương án tổng thể của UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành, Hà Tĩnh giảm từ 1.901 xuống còn 827 thôn, TDP, tạo nền tảng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, tinh gọn và hiện đại hơn.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: baovanhoa.vn