Hà Tĩnh: Phòng xét nghiệm y khoa tự ý hoạt động vượt giấy phép

Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo địa chỉ tại số 59 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hàng loạt sai phạm

Báo Sức khỏe & Đời sống nhận được phản ánh của người dân về việc Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo (gọi tắt là Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo) có địa chỉ tại số 59 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình hoạt động xảy ra nhiều sai phạm.

Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp giấy phép hoạt động (cũ) số 200/SYT-GPHN ngày 25/8/2015 và giấy phép cấp lại (theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP) số 089/HT ngày 03/08/2018.

Theo tìm hiểu của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, trong giấy phép quy định rất rõ thời gian hoạt động là ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, hàng ngày, phòng xét nghiệm này vẫn mở cửa nhưng không cắt cử nhân viên trực. Khi khách hàng có nhu cầu làm xét nghiệm thì gọi điện theo số điện thoại in trên biển hiệu là có nhân viên tới lấy mẫu.

Đồng thời, phòng xét nghiệm này cũng cử nhân viên đi liên hệ, thu thập, gom mẫu máu từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về để làm xét nghiệm. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm mẫu máu được chuyển về để làm xét nghiệm.

Nhân viên tên Đặng Thị H lấy máu xét nghiệm cho khách hàng (PV) lúc 10h32' sáng ngày 15/6/2023

Trong vai khách hàng, sáng 15/6, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có mặt tại Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo, lúc này đang mở cửa nhưng không có người. Sau khi liên hệ một số điện thoại được in trên biển hiệu số 0967..., một người phụ nữ trả lời điện thoại "chờ tí để gọi nhân viên".

Ngay sau đó một nữ nhân viên mặc đồ y tế tên Đặng Thị H. (tên người thu tiền ghi trong hóa đơn thanh toán của Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo) xuất hiện để "làm việc" với khách hàng. Sau khi tích vào những nội dung cần làm xét nghiệm, nữ nhân viên này tiến hành lấy máu cho khách hàng (PV). Kết quả được người tên H. hẹn sau 11h30 phút sẽ gọi điện đến để lấy. Chi phí để làm xét nghiệm hết 275.000 đồng.

Một điều đáng lưu ý là trên phiếu kết quả xét nghiệm gửi cho khách hàng (gửi qua Zalo), phòng xét nghiệm này ghi thời gian lấy mẫu lúc 11h18 phút ngày 15/6/2023. Trong khi đó nhân viên lấy mẫu xét nghiệm cho khách lúc 10h 32 phút.

Một vấn đề cực kỳ nguy hiểm là Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo chỉ được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp phép hoạt động thực hiện xét nghiệm sinh hoá, huyết học miễn dịch, tuy nhiên vẫn thực hiện "chui" các xét nghiệm vi sinh như: xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai…

Theo quy định, để được cấp phép thực hiện các xét nghiệm vi sinh phải đảm bảo nhiều yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo hộ cá nhân, khử nhiễm, xử lý chất thải… Nếu phòng xét nghiệm không đảm bảo an toàn sinh học, khi làm việc với vi sinh vật, các mẫu bệnh phẩm có khả năng chứa vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người, làm lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, các dụng cụ chứa mẫu, bơm kim tiêm sau khi sử dụng được cho vào bao, tấp đống, có lúc bốc mùi, gây ô nhiễm.

Hệ thống xử lý nước thải từ máy xét nghiệm không có, sử dụng xô để hứng sau đó đổ xuống cống thoát nước. Thời gian gần đây phòng xét nghiệm đã "đầu tư" lắp đặt đường ống dẫn nước thải từ phòng máy xét nghiệm xả thải xuống cống thoát nước dân sinh.

Dụng cụ chứa mẫu, bơm kim tiêm sau khi sử dụng được cho vào bao, tấp đống

Qua điều tra của phóng viên, thời gian qua Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo đã mua số lượng lớn test COVID-19, viêm gan B, C (HBsAg; HCV Ab), HIV... để làm xét nghiệm cho khách hàng.

Dù Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo hoạt động trái với quy định của pháp luật, vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép nhưng nhiều bệnh nhân vẫn được giới thiệu đến đây để làm các xét nghiệm lấy kết quả chẩn đoán bệnh lý.

Một số test được phòng xét nghiệm này mua về để làm cho khách

Vi phạm rất nguy hiểm

Để làm rõ những vấn đề này của Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc làm việc với BS Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Bác sĩ Dũng cho biết, hiện nay trên địa bàn có 5 phòng xét nghiệm tư nhân (chỉ làm mỗi xét nghiệm), trong số đó chỉ có 01 phòng xét nghiệm đăng ký hoạt động toàn giờ, đảm bảo yếu tố an toàn sinh học được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp phép thực hiện xét nghiệm sinh hoá, huyết học miễn dịch và vi sinh; 4 phòng còn lại đăng ký làm việc ngoài giờ hành chính và chỉ được cấp phép làm xét nghiệm sinh hóa và huyết học miễn dịch, không được phép làm xét nghiệm vi sinh vì không đảm bảo yếu tố an toàn sinh học (trong đó có Phòng xét nghiệm Y khoa Hoàn Hảo).

"Phòng xét nghiệm được cấp phép hoạt động ngoài giờ hành chính mà trong giờ hành chính vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt. Nếu cơ sở không đủ điều kiện an toàn sinh học vẫn "lén lút" để làm xét nghiệm vi sinh như HIV, viêm gan B thì sẽ bị xử phạt nặng. Đối với xét nghiệm giang mai, cơ sở xét nghiệm phải đạt mức độ an toàn sinh học cấp 2, nếu không được cấp phép mà vẫn làm "chui" thì tội rất nặng, ngoài xử phạt tiền còn bị thu hồi giấy phép", bác sĩ Nguyễn Đình Dũng nhấn mạnh.

Clip phóng viên ghi nhận ngày 3/7 tại Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo số 59 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.

