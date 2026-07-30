Hà Tĩnh phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Khu dân cư trung tâm xã Cẩm Bình hơn 115 tỷ đồng

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Dự án có tổng vốn đầu tư 115 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 80.372 m2. Quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng và công trình thương mại dịch vụ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm kết nối với hạ tầng khu vực.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là 183 lô đất ở được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở và công trình thương mại dịch vụ.

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Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; nâng cao lợi thế và phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất, góp phần phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời hạn hoạt động của Dự án 50 năm.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: baodauthau.vn