Hà Tĩnh: Phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); đồng thời triển khai Kế hoạch số 51-KH/ĐUCA ngày 24/4/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an.

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được Bộ Công an phát động từ đầu tháng 6, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7, với mục tiêu phấn đấu đạt 70% số thân nhân đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động tại điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, khẩn trương hoàn thiện các phương án thu nhận mẫu ADN. Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đối chiếu, cung cấp đầy đủ thông tin hồ sơ liệt sĩ; các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ; UBND các xã, phường chủ động rà soát thông tin, xây dựng phương án đưa đón, hướng dẫn thân nhân tham gia thu nhận mẫu ADN theo đúng kế hoạch.

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Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, chính xác, đúng tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ (Ảnh: PC)

Tại Hà Tĩnh, qua rà soát, đã có 22.587 liệt sĩ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, 12.363 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ, 127 phần mộ liệt sĩ không có hài cốt và 10.097 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật 16.897 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính lên hệ thống để phục vụ công tác thu nhận mẫu ADN; trong đó có 13.844 trường hợp đã đăng ký thu nhận mẫu.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân.

Nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu theo kế hoạch, hiện lực lượng công an các địa phương trên địa bàn đang khẩn trương triển khai công tác rà soát, cập nhật dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn