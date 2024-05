Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm hai trẻ mất tích khi tắm biển

Địa điểm xảy ra vụ đuối nước ở bãi biển xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng hơn 16 giờ, một nhóm 4 học sinh (đều trú tại xã Xuân Hội) rủ nhau xuống biển ở xã Xuân Hội để tắm. Trong lúc tắm, có hai em là V.T.T (xóm Hội Minh) và P.T.L (xóm Tân Ninh Châu) không may bị sóng cuốn trôi ra xa và mất tích.



Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình và người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm. Đến 18 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã điều động lực lượng và phương tiện để tiếp tục tìm kiếm hai em.



Đến tối cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm, tuy nhiên do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn nên gặp nhiều khó khăn.

