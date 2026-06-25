Hà Tĩnh: Nhiều vi phạm tại Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Miền Trung

Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Miền Trung. Ảnh: LHC

Buông lỏng quản trị doanh nghiệp, chứng từ kế toán thiếu tính liên tục

Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Miền Trung (địa chỉ tại thôn Hải Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) được thành lập từ năm 2018 với số vốn điều lệ 66 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Ba làm Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này vận hành Dự án Khu bồn hóa dầu, hóa chất cơ bản với quy mô hệ thống bồn chứa lớn phục vụ các loại hóa chất nguy hiểm nguy cơ sự cố cao như Methanol, NaOH, HNO.

Qua công tác thanh tra từ ngày 6/11/2025 đến ngày 26/12/2025, bên cạnh việc ghi nhận công ty đã cơ bản hoàn thành xây dựng các hạng mục theo quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ quan thanh tra đã vạch rõ nhiều mảng tối trong quản trị nội bộ.

Cụ thể, trong kỳ thanh tra, Hội đồng quản trị công ty đã "quên" không tiến hành họp hằng quý. Đây là hành vi vi phạm trực tiếp vào quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. Việc thiếu vắng các kỳ họp định kỳ tối thiểu này phản ánh sự buông lỏng trong công tác điều hành, giám sát thượng tầng của một doanh nghiệp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Không dừng lại ở đó, trong lĩnh vực hạch toán kế toán, mặc dù đơn vị đã mở sổ sách và sử dụng phần mềm Misa theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, song đoàn thanh tra phát hiện tình trạng đánh số chứng từ phiếu chi không liên tục. Minh chứng là trong năm 2023, doanh nghiệp tự chèn các phiếu chi có ký hiệu "lạ" như 5A, 107A; bước sang năm 2024 tiếp tục lặp lại lỗi với phiếu chi số 193A. Việc tùy tiện quản lý chứng từ tiền mặt này tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính minh bạch của dòng tiền.

"Bỏ quên" quyền lợi người lao động và quy trình an toàn hóa chất nguy hiểm

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Một trong những nội dung đáng báo động được nêu rõ tại kết luận thanh tra là việc thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động. Mặc dù công ty chi trả lương đầy đủ , nhưng quyền lợi căn cốt về sức khỏe và an toàn của công nhân lại bị xem nhẹ. Hằng năm, doanh nghiệp hoàn toàn không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động - vi phạm nghiêm trọng Điều 21 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 , đặc biệt khi họ đang trực tiếp làm việc tại môi trường độc hại của kho hóa chất.

Hệ thống hợp đồng lao động ký kết cũng bộc lộ lỗi sơ đẳng khi thiếu thông tin bắt buộc về chế độ nâng bậc, nâng lương và trang bị bảo hộ lao động. Việc xây dựng Thỏa ước lao động tập thể bị chậm trễ, cùng với việc "né" báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ), cho thấy thái độ ứng phó, thiếu nghiêm túc của đơn vị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Một góc nhà máy (ảnh chụp từ ngoài hàng rào công ty). Ảnh: LHC

Đặc biệt, là doanh nghiệp vận hành kho đầu mối xuất nhập khẩu hóa chất nguy hiểm quy mô lớn , nhưng công tác bảo đảm an toàn tại đây lại xuất hiện những lỗ hổng đáng lo ngại. Tại khu vực sản xuất, các biển báo thể hiện đặc tính nguy hiểm của hóa chất, nội quy an toàn và bảng hướng dẫn quy trình thao tác an toàn ở nhiều vị trí đã bị mờ, bị che khuất tầm nhìn, không đảm bảo tính cảnh báo.

Nghiêm trọng hơn, qua đối chiếu danh sách nhân sự năm 2024, cơ quan chức năng phát hiện ông Võ Đức Tân - người giữ vị trí then chốt là Trưởng phòng Sản xuất kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn của công ty - lại chưa hề được huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định bắt buộc tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Việc để một nhân sự cấp cao phụ trách kỹ thuật an toàn của cả nhà máy hoạt động "chui" khi chưa qua đào tạo chuyên môn về an toàn hóa chất là một sự chủ quan nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh an toàn môi trường và tính mạng của công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ngoài ra, việc lập sổ theo dõi riêng đối với tiền chất công nghiệp Axit Sunfuric H2SO4 cũng bị bỏ sót nhiều nội dung cốt lõi như tên, địa chỉ, số điện thoại hay mục đích sử dụng của đối tác mua hàng.

Trước những sai phạm có tính hệ thống nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Miền Trung phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại. Doanh nghiệp phải thực hiện đóng nộp, báo cáo đầy đủ về lao động , khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho công nhân , rà soát huấn luyện an toàn hóa chất và làm sạch hệ thống sổ sách chứng từ. Toàn bộ kết quả khắc phục phải được báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh sau 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: thanhtra.com.vn