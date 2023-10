Hà Tĩnh nhiều nơi ngập sâu, người dân vất vả di dời tài sản trong đêm

Your browser does not support the video tag.

Video: Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập cục bộ

Sáng 8/10, ghi nhận của PV VTC News tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhiều con đường dân sinh bị chia cắt. Nhiều héc ta hoa màu bị nước lũ nhấn chìm, người dân phải vất vả di dời tài sản trong đêm.

Anh Lê Ngọc Nam cho biết, khoảng 3h ngày 8/10, nước lũ bắt đầu dâng vào nhà khiến nhiều bao lúa của gia đình bị ngập. “Tất cả đồ điện tử đã được chúng tôi di dời lên cao, nước lên nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay”, anh Nam nói.

Nhiều khu vườn của người dân bị nước lũ nhấn chìm.

Đặc biệt tại thôn Hòa Sơn (xã Cẩm Thịnh) có hàng chục nhà dân, tuyến đường giao thông bị ngập nặng, có nơi ngập từ 0,5-0,7m.

Hội trường thôn Hòa Sơn bị bủa vây bởi nước lũ.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh ngập sâu

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh cho biết: "Do mưa lớn trong đêm 7/10 đến sáng 8/10, trên địa bàn xảy ra ngập một số khu vực. Hiện chúng tôi đang nắm bắt tình hình lũ lụt trên địa bàn, di dời tài sản bà con đến nơi an toàn".

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 4h đến 8h ngày 8/10, tại khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hoành Sơn 272mm, Bắc Sơn 166,8mm (Hà Tĩnh); Thạch Xuân 113,8mm (Quảng Bình),… Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

