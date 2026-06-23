Hà Tĩnh: Người đàn ông t.ử v.o.n.g bên cạnh xe máy không biển kiểm soát

Hiện trường vụ việc



Khoảng 5h30 sáng ngày 23/6, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại Km22+120 Quốc lộ 12C, đoạn qua xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh). Khi đến kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong, bên cạnh là chiếc xe máy không biển kiểm soát, bị hư hỏng nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Dương Văn Th. (trú xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh). Vị trí xảy ra sự việc cách nút giao lên xuống cao tốc Bắc - Nam khoảng 400m.

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Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Kỳ Hoa cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ông Th. điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 12C theo hướng từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi Vũng Áng. Trong quá trình di chuyển, phương tiện của nạn nhân có thể đã xảy ra va chạm với một xe khác cùng chiều.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn