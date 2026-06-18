Hà Tĩnh nghiên cứu quy hoạch sân bay, tạo động lực mới cho du lịch và tăng trưởng

HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nhiều nội dung mới liên quan đến không gian phát triển, hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông, kinh tế biển và các ngành động lực tăng trưởng.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc tỉnh bổ sung nội dung nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không tiềm năng tại khu vực Yên Hòa và Thiên Cầm. Việc bổ sung nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không tại Yên Hòa và Thiên Cầm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho du lịch Hà Tĩnh, rút ngắn thời gian di chuyển của du khách và nâng cao khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước cũng như quốc tế.

Vẻ đẹp tự nhiên cùng những truyền thuyết đã làm nên nét độc đáo của Khu du lịch Thiên Cầm.(Ảnh: Báo Hà Tĩnh).



Theo các chuyên gia du lịch, Thiên Cầm được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng lâu nay vẫn gặp hạn chế về khả năng tiếp cận bằng đường hàng không. Vì vậy, việc nghiên cứu sân bay tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch cao cấp.

Cũng tại Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu phát triển chủ yếu được điều chỉnh, bổ sung như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 180-185 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 20%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,76; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,5%/năm trở lên.

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Quy hoạch bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư; cơ cấu lại mô hình tăng trưởng; phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập gắn với quốc phòng, an ninh.

Điều chỉnh, xác lập 4 hành lang kinh tế, gồm: Hành lang động lực ven biển; hành lang kinh tế Đông - Tây; hành lang sinh thái; hành lang liên kết biên giới phía Nam.

Điều chỉnh hệ thống đô thị với 3 vùng đô thị chiến lược và 4 trục phát triển; đến năm 2030 toàn tỉnh có 15 đô thị và 1 đô thị mới, trong đó có 2 đô thị loại II.

Đáng chú ý là mở rộng quy mô Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781ha lên khoảng 72.998ha; nghiên cứu thành lập khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do Vũng Áng; khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay khi đủ điều kiện.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, quy hoạch tỉnh sau khi được điều chỉnh sẽ trở thành nền tảng pháp lý quan trọng và ổn định, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước, thu hút và phân bổ nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Từ đó, tạo tiền đề để Hà Tĩnh phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tác giả: Minh Thu

Nguồn tin: tapchihangkhong.vn