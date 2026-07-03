Hà Tĩnh nâng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thay thế mức chỉ tiêu đã được quy định tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27/3/2026.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT có trách nhiệm căn cứ quy chế tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu mới được điều chỉnh để rà soát đầy đủ các điều kiện thực tế, xác định và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp cho từng trường THPT công lập. Đồng thời, tổ chức phê duyệt điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Thí sinh làm hồ sơ thi tốt nghiệp THCS. Ảnh: SGGP.



UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết định, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh. Sau khi hoàn tất công tác tuyển sinh, Sở có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

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Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã công bố dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Mức điểm dự kiến dao động từ 15 đến 24,75 điểm, chênh lệch 9,75 điểm giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất.

Trong đó, như Báo Đại đoàn kết đã thông tin, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào THPT công lập năm học 2026-2027. Theo báo cáo, sau khi rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh và tình hình tuyển sinh trên địa bàn, Sở GD&ĐT đề xuất tăng thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh cho 3 trường THPT ở khu vực phía Nam tỉnh.

Cụ thể, Trường THPT Kỳ Anh được đề xuất tăng từ 645 lên 680 học sinh, tăng 35 chỉ tiêu; Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng từ 400 lên 448 học sinh, tăng 48 chỉ tiêu; Trường THPT Lê Quảng Chí tăng từ 486 lên 569 học sinh, tăng 83 chỉ tiêu.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết