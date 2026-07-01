Hà Tĩnh: Nam sinh viên gặp tai nạn t.ử v.o.n.g sau va chạm với trâu thả rông

Hiện trường vụ tai nạn



Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h ngày 30/6 trên Tỉnh lộ 547, đoạn giáp ranh giữa xã Mai Phụ và xã Hộ Độ cũ (nay đều thuộc xã Mai Phụ, Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Khánh H. (SN 2005), quê xã Lộc Hà, là sinh viên Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), điều khiển xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 547 thì va chạm với một con trâu đi trên đường.

...

Sau cú va chạm, nạn nhân ngã xuống mặt đường. Cùng thời điểm, xe tải chạy cùng tuyến không kịp xử lý, va trúng anh H.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn