Hà Tĩnh mời thầu dự án khu dân cư nông thôn mới hơn 31,8 ha tại xã Cổ Đạm

Giai đoạn 1 cung cấp 459 lô đất liền kề thuộc các phân lô từ OM-17 đến OM-57 và 32 lô đất biệt thự thuộc các phân lô từ BT-01 đến BT-04; công trình thương mại tại lô đất TM-02 sẽ do nhà đầu tư trực tiếp đầu tư, kinh doanh và khai thác.

Giai đoạn 2 cung cấp 170 lô đất liền kề thuộc các phân lô từ OM-01 đến OM-16; công trình thương mại tại lô đất TM-01 sẽ được đầu tư, kinh doanh và khai thác theo phương án của nhà đầu tư.

...

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1.

Tác giả: Việt Thắng

Nguồn tin: baodauthau.vn