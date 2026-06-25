Hà Tĩnh: Mẹ khóc ngất khi gặp con gái từ Nhật bất ngờ trở về sau 3 năm

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản bất ngờ trở về thăm gia đình sau 3 năm xa cách thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đoạn video, người mẹ ban đầu chưa nhận ra con gái vì không nghĩ con đã về nước.

Chỉ đến khi nhìn kỹ và được mọi người nhắc, bà mới vỡ òa cảm xúc. Người phụ nữ liên tục khóc, ôm chầm lấy con gái sau quãng thời gian dài chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đoàn Thị Thu Hiền (sinh năm 2004, quê thôn Đông Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) cho biết mình là cô gái xuất hiện trong clip, hiện làm việc tại một công ty thực phẩm ở tỉnh Hiroshima (Nhật Bản).

Theo Hiền, công việc tại Nhật khá bận rộn. Mỗi ngày, cô bắt đầu di chuyển từ 7h sáng, vào ca làm lúc 8h và kết thúc lúc 17h. Những ngày tăng ca, thời gian làm việc có thể kéo dài đến 18-19h, thậm chí 20h.

"Tính cả thời gian đi lại và làm việc, mỗi ngày tôi dành khoảng 10-11 tiếng cho công việc. Sau khi về nhà còn lo sinh hoạt cá nhân nên thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều", Hiền chia sẻ.

Dù bận rộn, cô gái 21 tuổi cho biết mình gần như ngày nào cũng gọi điện về cho mẹ, thường là lúc đang nấu ăn sau giờ làm. Tuy nhiên, vì đặc thù chương trình xuất khẩu lao động nên Hiền không thể tùy ý về nước. Theo quy định của công ty, cô phải hoàn thành hợp đồng 3 năm mới được sắp xếp nghỉ phép dài ngày.

Sau khi kết thúc hợp đồng đầu tiên, Hiền tiếp tục gia hạn thêm 2 năm làm việc tại Nhật Bản. Chỉ đến khi hoàn tất thủ tục gia hạn visa, cô mới có thể lên kế hoạch trở về thăm gia đình.

Bất ngờ dành cho mẹ

Ý tưởng tạo bất ngờ cho mẹ được Hiền cùng hai chị gái chuẩn bị từ hơn một tháng trước, ngay sau khi cô đặt được vé máy bay về Việt Nam. Trước đó, người mẹ vẫn nghĩ con gái sẽ về vào dịp Tết Nguyên đán tới. Bởi suốt 3 cái Tết xa nhà, hai mẹ con thường gọi điện cho nhau rồi cùng khóc vì nhớ.

"Năm nào tôi cũng động viên mẹ rằng Tết tới con sẽ về. Vì vậy lần này tôi giấu hoàn toàn chuyện về nước nên mẹ không hề biết", Hiền kể.

Để màn tạo bất ngờ diễn ra đúng kế hoạch, sáng hôm trở về quê, Hiền còn chủ động gọi điện cho mẹ từ trên xe khách và nói rằng mình phải đi làm bù.

Cô dặn mẹ tối sẽ gọi điện như mọi ngày. Chính vì thế, mẹ Hiền hoàn toàn tin rằng con gái vẫn đang ở Nhật Bản làm việc.

Hiền khi chuẩn bị xuất khẩu lao động (trái) và lúc bắt đầu làm việc tại Nhật Bản (phải).

Sau hành trình từ Hà Nội về Hà Tĩnh, Hiền xuất hiện trước mặt mẹ trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Người mẹ mất vài giây để nhận ra con gái. Khi hiểu người đứng trước mặt chính là cô con gái đã xa nhà suốt 3 năm, bà bật khóc nức nở, liên tục ôm chặt con và không thể giữ bình tĩnh.

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Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt cũng xúc động theo. Theo Hiền, sở dĩ mẹ không nhận ra con gái ngay trong lần gặp lại này là bởi cô đã chuẩn bị rất kỹ cho màn xuất hiện bất ngờ. Trước đó, người mẹ vẫn luôn nghĩ con gái sẽ về vào dịp Tết nên hoàn toàn không nghi ngờ việc Hiền đã có mặt ở quê nhà.

"Lúc gặp, tôi còn giả vờ hỏi chuyện mua đất và nói giọng miền Bắc nên mẹ không nhận ra. Hơn nữa, sau 3 năm ở Nhật, ngoại hình của tôi thay đổi khá nhiều, cao hơn, trắng hơn và cũng mập hơn trước", Hiền chia sẻ.

Trân trọng quãng thời gian bên gia đình

Cô gái sinh năm 2004 cho biết hành trình sang Nhật làm việc của mình bắt đầu từ năm 18 tuổi. Dù có điểm tốt nghiệp đủ để xét tuyển vào đại học, Hiền quyết định gác lại con đường học tập vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lớn tuổi và không có công việc ổn định.

Khi ấy, Hiền rời quê lên Hà Nội tìm hiểu các đơn hàng xuất khẩu lao động rồi theo học tiếng Nhật trong khoảng 6 tháng trước khi được cấp tư cách lưu trú. Hai tháng sau, cô xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc.

Nhớ lại quãng thời gian đầu, Hiền cho biết đây là giai đoạn khó khăn nhất khi phải đối mặt với nhiều thiếu thốn và áp lực tài chính. Tổng chi phí để sang Nhật của cô lên tới khoảng 200 triệu đồng.

"Thời điểm đó tôi vừa rời ghế nhà trường, còn rất bỡ ngỡ. Sang Nhật năm đầu tiên, tôi cố gắng làm việc để trả hết khoản nợ. Từ năm thứ hai trở đi mới có thể gửi tiền về phụ giúp bố mẹ", cô nói.

Hiền cho biết cuộc sống ở Nhật Bản không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Ngoài áp lực công việc kéo dài 10-11 tiếng mỗi ngày, cô từng có giai đoạn phải làm ca đêm liên tục dẫn đến mất ngủ. Trong những năm xa nhà, cô cũng không ít lần gặp biến cố như bị gãy chân hay mất ví trên xe buýt.

Hiền đã thay đổi khá nhiều sau 3 năm.

Có những thời điểm, nỗi nhớ nhà và áp lực cuộc sống khiến cô gái sinh năm 2004 bật khóc. Những đêm mùa đông tuyết phủ trắng đường, khi nhiều người đã chìm vào giấc ngủ, Hiền vẫn một mình lặng lẽ đến công ty làm việc.

Nhiều lần cảm thấy tủi thân và chỉ mong được ở gần bố mẹ, Hiền vẫn lựa chọn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Dù sắp phải quay trở lại Nhật Bản vào cuối tháng 7, cô cho biết vẫn muốn cố gắng thêm một thời gian trước khi trở về quê hương lập nghiệp.

"Ngày 30/7 tôi sẽ bay trở lại Nhật để tiếp tục công việc. Hiện tại tôi chỉ muốn dành thật nhiều thời gian ở bên gia đình, trò chuyện và nấu ăn cùng mẹ mỗi ngày", cô gái chia sẻ.

Theo Hiền, kể từ ngày cô trở về, căn nhà nhỏ ở Hà Tĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Người thân, hàng xóm và bạn bè liên tục ghé thăm để chúc mừng cuộc đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Điều khiến cô vui nhất là được ở cạnh mẹ sau quãng thời gian dài chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Có con gái ở bên mỗi ngày, cùng trò chuyện và nấu những bữa cơm gia đình, mẹ Hiền cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn sau nhiều năm mong ngóng con.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn