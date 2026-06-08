Hà Tĩnh liên tục mở các khu công nghiệp mới rộng hàng trăm ha

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh là nhà đầu tư thực hiện dự án. KCN Bắc Hồng Lĩnh có quy mô hơn 188ha, được triển khai tại phường Bắc Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh với tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỷ đồng.

KCN Bắc Hồng Lĩnh nằm tại vị trí cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh, thuận lợi kết nối với Nghệ An và các trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ.



Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất trên thực địa.

Sự xuất hiện của KCN Bắc Hồng Lĩnh được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian công nghiệp của Hà Tĩnh về phía Bắc. Khác với Khu kinh tế Vũng Áng – nơi tập trung các dự án công nghiệp nặng và cảng biển quy mô lớn ở phía Nam tỉnh, khu vực Hồng Lĩnh sở hữu lợi thế đặc biệt về vị trí giao thương khi nằm trên trục Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam, gần trung tâm kinh tế Vinh và dễ dàng kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ.

KCN Bắc Hồng Lĩnh chỉ là một trong những mắt xích mới nhất trong chuỗi dự án hạ tầng công nghiệp mà Hà Tĩnh đã và đang triển khai thời gian gần đây.

KCN Bắc Hồng Lĩnh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới ở phía Bắc Hà Tĩnh.

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Trước đó, dự án KCN VSIP Hà Tĩnh tại khu vực Bắc Thạch Hà đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 190ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng. Sau đó, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Hưng Long Hà Tĩnh (tiền thân là KCN phía Tây TP. Hà Tĩnh) với diện tích gần 200ha và tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp mới tại khu vực trung tâm tỉnh, đóng vai trò kết nối giữa các khu công nghiệp phía Bắc với Khu kinh tế Vũng Áng ở phía Nam.

Với quy mô hơn 188ha, KCN Bắc Hồng Lĩnh sẽ bổ sung đáng kể quỹ đất công nghiệp cho Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.



Chỉ tính riêng ba dự án gồm KCN VSIP Bắc Thạch Hà, KCN Hưng Long Hà Tĩnh và KCN Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã bổ sung gần 600ha đất công nghiệp mới với tổng vốn đầu tư hạ tầng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương mở rộng khả năng tiếp nhận các dự án sản xuất quy mô lớn trong những năm tới.

Song song với việc phát triển các khu công nghiệp mới, Hà Tĩnh cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ tại Khu kinh tế Vũng Áng – khu kinh tế trọng điểm quốc gia và là động lực tăng trưởng lớn nhất của tỉnh.

Nổi bật là dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng; dự án khu nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ ô tô điện với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng; cùng nhiều dự án cảng biển, kho bãi logistics và hạ tầng công nghiệp đang được xúc tiến.

Theo các chuyên gia kinh tế, lợi thế lớn nhất của Hà Tĩnh hiện nay nằm ở việc sở hữu đồng thời nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Đó là quỹ đất còn rộng, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A, tuyến ven biển, cảng nước sâu Sơn Dương – Vũng Áng cùng môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn