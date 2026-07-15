Hà Tĩnh lên phương án xây cao tốc nối Cầu Treo sang Lào, kết nối Đông Bắc Thái Lan

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong lần điều chỉnh này, 5 tuyến cao tốc mới đã được bổ sung nhằm tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy giao thương quốc tế, trong đó đáng chú ý có tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo.

Việc quy hoạch cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy giao thương khu vực.



Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có chiều dài nghiên cứu khoảng 85km, được chia thành hai đoạn gồm đoạn từ TP. Hà Tĩnh đến đường Hồ Chí Minh và đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuyến đường được định hướng đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc từ 4 đến 6 làn xe, triển khai theo lộ trình phân kỳ trước và sau năm 2030, phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng huy động nguồn lực.

Việc bổ sung tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh kết nối giao thông từ trung tâm tỉnh Hà Tĩnh lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hiện chủ yếu phụ thuộc vào Quốc lộ 8. Dù đã nhiều lần được đầu tư nâng cấp, Quốc lộ 8 vẫn gặp nhiều hạn chế do đi qua địa hình đồi núi phức tạp, nhiều khúc cua gấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở vào mùa mưa bão, làm giảm năng lực vận tải và gia tăng chi phí logistics.

Khi được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc, tuyến đường mới không chỉ giải quyết bài toán giao thông đối nội mà còn đóng vai trò là trục vận tải quốc tế kết nối Việt Nam với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Tuyến cao tốc sẽ tạo điều kiện rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ thủ đô Vientiane cùng các địa phương của Lào đến cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, một trong những trung tâm logistics và công nghiệp trọng điểm của miền Trung.

... Tuyến Quốc lộ 8 hiện là trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nước bạn Lào.



Các chuyên gia cho rằng, khi kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn từ cửa khẩu quốc tế đến hệ thống cảng biển nước sâu. Điều này góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tạo thêm sức hút đối với các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang từng bước được hoàn thiện, tạo tiền đề để hình thành tuyến cao tốc chiến lược nối Hà Tĩnh với Lào và hành lang kinh tế Đông - Tây.



Không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Hà Tĩnh, dự án còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường kết nối giữa các quốc gia trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS). Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông xuyên biên giới, hỗ trợ hoạt động thương mại, logistics và dịch vụ cảng biển giữa Việt Nam với Lào, Thái Lan.

Cùng với việc bổ sung tuyến Hà Tĩnh - Cầu Treo, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh lộ trình đầu tư đối với một số tuyến cao tốc khác ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên như tuyến Vũng Áng - Cha Lo dài khoảng 95km hay tuyến Ngọc Hồi - Gia Nghĩa dài khoảng 355km. Việc đồng bộ các tuyến giao thông này được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới kết nối hoàn chỉnh từ các cửa khẩu quốc tế đến hệ thống cảng biển và các trung tâm kinh tế lớn, mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn