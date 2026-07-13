Hà Tĩnh: Khu đô thị hơn 700 tỷ đồng vẫn chưa thể khởi công sau hơn 5 năm được chấp thuận

Dự án khu đô thị chậm tiến độ nhiều năm

Vào ngày 9-10/7, có mặt tại dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin chưa có bất kỳ hạng mục nào được triển khai.

Phần lớn diện tích nằm trong phạm vi quy hoạch vẫn là đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang để chờ triển khai dự án, gây ra tình trạng hoang hoá và lãng phí tài nguyên khi dự án nằm ở vị trí khá đắc địa.

Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền gồm các sản phẩm nhà liền kề, shophouse, khu thương mại dịch vụ.



Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2020, trước nằm trên địa bàn xã Thạch Trung cũ, nay thuộc phường Trần Phú.

Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô hơn 42ha, được định hướng phát triển thành khu dân cư đồng bộ với hơn 1.000 lô đất ở, bao gồm 263 nhà liền kề, 69 nhà shophouse, khu thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Dự án do Công ty CP Kosy (trụ sở đóng tại Hà Nội) làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 700 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể triển khai xây dựng. Để thông tin đa chiều, phóng viên đã liên hệ với Công ty CP Kosy, tuy nhiên đơn vị này chưa phản hồi.

Do dự án chưa được triển khai dẫn đến việc nhiều diện tích ruộng bị bỏ không.



Theo một số người dân, từ khi có thông tin quy hoạch dự án thì không còn dám đầu tư sản xuất, cải tạo đồng ruộng, dẫn đến việc bỏ hoang. Chỉ có một số ít vẫn cố duy trì canh tác lúa theo mùa vụ, nhưng sống trong thấp thỏm khi không biết khi nào dự án triển khai.

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Đẩy nhanh công tác GPMB để dự án sớm triển khai

Liên quan đến việc này, ngày 10/7, trao đổi với phóng viên, ông Dương Đình Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú khẳng định: "Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng".

Một số ít hộ dân vẫn trồng lúa theo vụ nhưng lo lắng khi không biết khi nào bị thu hồi.



Hiện, điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng nằm ở diện tích hơn 33ha đất lúa nằm trong phạm vi dự án. Nguyên nhân do một số hộ dân còn chưa đồng ý về phương án bồi thường, cũng bởi vậy vẫn chưa được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp.

Vào tháng 12/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đôn đốc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền. Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2022) hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ liên quan đến dự án; giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ.

Dự án được quy hoạch vị trí đắc địa, án ngữ hai bên đường Ngô Quyền, nếu được hoàn thiện sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

Mới đây, vào ngày 29/4/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản yêu cầu các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Trần Phú và chủ đầu tư là Công ty CP Kosy khẩn trương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền.

Cụ thể, UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai dự án; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm sớm đưa dự án vào thực hiện theo đúng quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo, tham mưu tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn