Hà Tĩnh: Không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án trọng điểm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026.

Cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực Hà Tĩnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê (xã Hương Khê)



Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị được giao tập trung rà soát, theo dõi sát tiến độ triển khai các dự án; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu, tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai khoa học, huy động đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc rút ngắn thời gian thực hiện dự án phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm không đánh đổi chất lượng, hiệu quả đầu tư và tính pháp lý của dự án để chạy theo tiến độ.

...



UBND tỉnh giao các sở, ngành tập trung xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp và tham mưu tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường và nguồn vật liệu xây dựng. Sở Xây dựng xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực quy hoạch, cấp phép xây dựng, chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật. Các địa phương có dự án triển khai phải tập trung cao cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, không để chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cùng với việc thúc đẩy tiến độ, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát và lãng phí. Đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, các cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và tham mưu biện pháp xử lý theo quy định.

Khắc phục những khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, các đơn vị thi công dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ đang nỗ lực để đưa dự án về đích trước mùa mưa lũ



UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các công trình dự kiến khởi công, khởi động hoặc khánh thành nhân dịp các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chủ động báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, xử lý.

“UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu chủ động phối hợp hoặc không kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn”, văn bản chỉ đạo nêu rõ.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn