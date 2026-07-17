Hà Tĩnh: Khởi tố đường dây c.á đ.ộ b.ó.n.g đ.á trực tuyến hơn 200 tỷ đồng

Đối tượng cầm đầu Châu Chí Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện Châu Chí Phước (sinh năm 1991, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 5/2026, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước đã liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại thành phố Hồ Chí Minh để nhận một tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88.

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Từ tài khoản này, Phước tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến để hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây được xác định hơn 200 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can. Trong đó, tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Châu Chí Phước (sinh năm 1991), Lê Trọng Thảo (sinh năm 1985), Tô Ngọc Minh (sinh năm 1987) cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (sinh năm 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Về tội "Đánh bạc," khởi tố các bị can: Nguyễn Thành Đồng (sinh năm 1987, trú phường Bình Thuận); Võ Mễ Kế (sinh năm 1984), Bùi Đình Hải Đăng (sinh năm 1984), Nguyễn Khiết Tâm (sinh năm 1992) cùng trú phường Hàm Thắng và Lưu Quang Huy (sinh năm 1987, trú xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Hữu Quyết - Bùi Hải

Nguồn tin: vietnamplus.vn