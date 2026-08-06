Hà Tĩnh: Khởi tố 4 đối tượng về tội Mua bán, Tổ chức sử dụng trái phép chất m.a t.ú.y

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ (SN 1998, trú tại thôn Văn Miếu, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Tiến Vũ (SN 1997, trú tại thôn Văn Thanh, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Vinh (SN 1995) và Trần Mạnh Cường (SN 2003) cùng trú tại thôn Văn Sơn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh



Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 26/7/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Kỳ Hoa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Nhớ và Nguyễn Tiến Vũ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà một người dân thuộc thôn Văn Miếu.

Sau khi bị phát hiện, Nhớ và Vũ bỏ chạy, Tổ Công tác Công an xã Kỳ Hoa đã tiến hành khống chế, bắt giữ.

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Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của Nhớ và Vũ, kết quả cả hai đều dương tính với chất ma túy dạng đá Amphetamine (AMP).

Tổ công tác đã tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Nhớ, Nguyễn Tiến Vũ đồng thời niêm phong tang vật phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh



Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an xã Kỳ Hoa xác định ngày 25/7/2026, Vũ liên hệ với Vinh qua điện thoại hỏi mua ma tuý để sử dụng, Vinh đồng ý. Đến khoảng 23h05 ngày 25/7/2026 Vinh nhờ Cường đưa ma tuý đến cầu ông Nỉ ở thôn Văn Sơn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh để giao cho Vũ.

Tác giả: M.H (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn