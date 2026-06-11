Hà Tĩnh 'khai tử' mỏ đá, nhường đất cho cụm công nghiệp gần 450 tỷ đồng

Cụm công nghiệp 75ha, vốn đầu tư gần 447 tỷ đồng

Theo Quyết định số 21/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký ban hành ngày 5/6/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng CCN Cổng Khánh 3.

Dự án được triển khai tại phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) với quy mô sử dụng đất khoảng 75ha. Tổng mức đầu tư dự kiến đạt 446,959 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 111,7 tỷ đồng, tương đương 25% tổng vốn; phần còn lại hơn 335,2 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Theo quy hoạch, CCN Cổng Khánh 3 sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm khu đất sản xuất công nghiệp, khu điều hành, cây xanh, mặt nước và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Dự án CCN Cổng Khánh 3 được triển khai trên khu đất khoảng 75ha sau khi địa phương thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đá Khe Đá Bạc.



Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất công nghiệp sạch, có hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước; đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Sau khi được giao hoặc cho thuê đất, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành toàn bộ hạ tầng và đưa dự án vào khai thác trong vòng 20 tháng.

Cực tăng trưởng mới phía Bắc Hà Tĩnh

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Điểm đáng chú ý trong quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh là việc giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đá Khe Đá Bạc để phục vụ triển khai CCN Cổng Khánh 3.

Động thái này cho thấy định hướng chuyển đổi quỹ đất từ khai thác khoáng sản sang phát triển sản xuất, tạo giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng được giao hướng dẫn các thủ tục về đất đai, môi trường và giám sát việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 447 tỷ đồng được kỳ vọng tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới ở phía Bắc Hà Tĩnh (Ảnh minh hoạ).



Do nằm gần hồ chứa nước Đá Bạc, chủ đầu tư phải phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh nhằm đảm bảo quá trình thi công, vận hành không ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết trong vòng 30 ngày, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng trong 10 ngày sau khi quy hoạch được phê duyệt. UBND phường Nam Hồng Lĩnh có trách nhiệm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời hạn tối đa 8 tháng.

Việc hình thành CCN Cổng Khánh 3 diễn ra trong bối cảnh khu vực phía Bắc Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến mới của dòng vốn sản xuất. Với lợi thế nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, kết nối Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt và hệ thống cảng biển khu vực, Hồng Lĩnh được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển các ngành chế biến, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Quy mô 75ha cùng tổng vốn đầu tư gần 447 tỷ đồng giúp CCN Cổng Khánh 3 trở thành một trong những dự án hạ tầng cụm công nghiệp lớn được phê duyệt tại Hà Tĩnh thời gian gần đây. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung quỹ đất sạch, tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực phía Bắc tỉnh và nâng cao năng lực thu hút nhà đầu tư trong những năm tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn