Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7/7/2026.

Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công hoặc giao nhiệm vụ theo đúng quy định.

Về mức hỗ trợ, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng; đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng.

Hà Tĩnh hỗ trợ đến 2 triệu đồng/tháng cho cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công



Ngoài khoản hỗ trợ hằng tháng, nghị quyết còn quy định mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục cho đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính. Chính sách này không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành đã được quy định trang phục riêng và nhân sự dự phòng.

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Về kinh phí thực hiện, ngân sách tỉnh bảo đảm toàn bộ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, ngân sách cấp xã bảo đảm 30% kinh phí, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%.

Theo phân công, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chi trả chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND cấp xã thực hiện chi trả đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên cơ sở đề xuất của trung tâm.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và phát triển mô hình "một cửa", lực lượng làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thường xuyên chịu áp lực lớn về khối lượng công việc, tiến độ giải quyết cũng như yêu cầu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Chính sách mới được đánh giá là một giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ ở vị trí "tuyến đầu" của cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Ngọc Tình

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn