Hà Tĩnh: Hiện trạng dự án bệnh viện 360 tỷ đồng dang dở phải đề xuất gia hạn tiến độ

Sau gần một thập kỷ kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Lam do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Miền Trung làm chủ đầu tư đã nhiều lần được UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh về quy mô, tiến độ trước khi chính thức khởi công vào cuối năm 2025.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Lam được xây dựng tại phường Bắc Hồng Lĩnh trên diện tích 8.725m2.

Dự án được xây dựng tại phường Bắc Hồng Lĩnh, với quy mô bệnh viện đa khoa chất lượng cao (giai đoạn 1), trên 100 giường bệnh, tổng vốn đầu tư trên 360 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: khu khám bệnh, điều trị nội trú, phòng giải phẫu bệnh – sinh học phân tử, khu phụ trợ, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng các quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Với quy mô giai đoạn 1 và tầm nhìn tương lai giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Khu vực dự án vẫn chủ yếu là bãi đất được quây tôn, phía trước vẫn là khu khách sạn cũ.

Theo quyết định, dự án sẽ đưa vào hoạt động trước ngày 23/5/2026 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương số 57 ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án phải hoàn thành và đưa vào hoạt động trước ngày 23/5/2026. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

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Qua quan sát của phóng viên, hiện trạng khu vực dự án vẫn chủ yếu là bãi đất được quây tôn, phía trước vẫn là khu khách sạn cũ. Tại hiện trường, chủ đầu tư đang thi công dang dở phần móng, có nhiều cọc bê tông đã được đóng xuống nền đất. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại là quá chậm so với kế hoạch.

Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chỉ mới thi công giai đoạn móng của bệnh viện.

Địa phương cho biết không hề có vướng mắc trong công tác mặt bằng, luôn tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa tin, ông Trần Đình Kỳ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Miền Trung cho biết, do nhiều nguyên nhân nên dự án chưa thể hoàn thành, vì vậy hiện chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục xin gia hạn tiến độ để tiếp tục thi công.

Xác nhận việc này, ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết thêm: "Ngay sau khi hết hạn, phía chủ đầu tư đã làm các thủ tục gửi đến sở, ban ngành để xin gia hạn. Về chủ trương đã được đồng ý nên chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý".

Lãnh đạo địa phương khẳng định, công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Vì vậy, chính quyền luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện công trình, sớm đưa bệnh viện vào hoạt động.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn