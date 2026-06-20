Hà Tĩnh: HĐND tỉnh thông qua 3 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Tham dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, theo chương trình công tác năm 2026, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm vào ngày 25 và 26/6 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2026 - 2030, có những nội dung cấp thiết cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định ngay. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh triệu tập Kỳ họp thứ Tư để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét 3 nội dung quan trọng: ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; thông qua chủ trương Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”; phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, việc xem xét, quyết định chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố nhằm kịp thời tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai việc sắp xếp theo đúng lộ trình; đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động ở thôn, tổ dân phố, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà thông qua chương trình kỳ họp

Đối với 2 nội dung về quốc phòng, quân sự địa phương, đây là cơ sở để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, khả năng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau khi nghe các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp.

Đại tá Hoàng Xuân Đông báo cáo các tờ trình

... Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc trình bày các tờ trình

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trình bày báo cáo thẩm tra

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết với sự đồng thuận cao.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng, cấp thiết, góp phần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Đối với nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, theo phương án tổng thể, toàn tỉnh hiện có 1.901 thôn, tổ dân phố; sau sắp xếp còn 827 thôn, tổ dân phố, giảm 1.074 đơn vị, tương đương giảm hơn 56%. Đây là cuộc sắp xếp có quy mô rất lớn, tác động trực tiếp đến hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo đúng lộ trình; quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng thông qua các dự thảo nghị quyết

Các đại biểu dự kỳ họp

Đối với 2 nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong các đề án và nghị quyết được thông qua; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong các ngày 25 - 26.6, sẽ xem xét nhiều nội dung lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị. Do đó, UBND tỉnh, các cơ quan trình cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ; các Ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng thẩm tra; đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, khảo sát, nắm bắt thực tiễn, chuẩn bị kỹ nội dung tham gia thảo luận, chất vấn, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐND tỉnh.

Tác giả: Diệp Anh - Xuân Hoa



Nguồn tin: daibieunhandan.vn