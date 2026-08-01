Hà Tĩnh: Hai 'địa chỉ đỏ' ở Hồng Lộc xuống cấp, cần sớm được bảo tồn

Việc đầu tư bảo tồn Đình Đỉnh Lự và Miếu Biên Sơn không chỉ nhằm gìn giữ những công trình có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời mà còn góp phần lưu giữ các “địa chỉ đỏ” của quê hương Hà Tĩnh, phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong bối cảnh cả hai di tích đều đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, việc sớm có giải pháp tu bổ, tôn tạo đồng bộ được xem là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn công trình và phát huy bền vững giá trị di sản.