Hà Tĩnh: Gỡ vướng cho trụ sở trạm kiểm dịch tiền tỷ xây xong rồi… bỏ hoang 5 năm

Ngày 20/7, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào Quốc lộ 1 tại Km487+538 thuộc dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Nam Hồng Lĩnh.
Dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2015 với nguồn vốn 8 tỷ đồng. Dự án ban đầu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đến năm 2018 chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án có ý nghĩa quan trọng cho ngành thú y, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện làm việc, góp phần kiểm soát chất lượng con giống vật nuôi và thủy sản, hạn chế sự lây lan dịch bệnh từ địa phương khác vào địa bàn Hà Tĩnh. Công trình được xây dựng trên diện tích 2.500m2 ở phường Nam Hồng Lĩnh, với các hạng mục chính như: nhà làm việc 2 tầng, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy...
Cuối năm 2021, dự án hoàn thành và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh chấp thuận nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do không có đường vào ra nên đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng là Chi cục Chăn nuôi và Thú y (nay là Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT Hà Tĩnh) chưa tiếp nhận.
Theo lý giải của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, do công việc đặc thù nên trạm phải có đường ra vào để thuận tiện cho việc dừng đỗ phương tiện chở động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, phun tiêu độc khử trùng… Trong khi đó, muốn vào trụ sở này phải đi vòng với đường của một công ty bên cạnh.
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Để tháo gỡ việc này, cuối năm 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; bổ sung tuyến đường gom từ dự án tới điểm đấu nối vào Quốc lộ 1 ở phía Bắc dự án. Tổng mức đầu tư của dự án cũng được điều chỉnh lên 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2027.
Tuy nhiên, có mặt tại dự án này, phóng viên ghi nhận cho đến thời điểm hiện nay công trình vẫn đang bị bỏ hoang, chưa có dấu hiệu của việc thi công đường gom của dự án. Do thời tiết, cũng như không bảo dưỡng, sửa chữa, nên phần tường của nhà làm việc 2 tầng đang bị bong tróc, một số hạng mục xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, hoang tàn.
Qua quan sát, phía bên trong, bụi phủ một lớp dày, chứng tỏ rất lâu rồi chưa có ai đến. Bên cạnh đó, nhà nhốt động vật cũng đang bị cây cỏ mọc um tùm che phủ do nhiều năm không sử dụng.
Dự án tiền tỷ xây xong bị bỏ hoang đang gây lãng phí Ngân sách. Trong khi đó, cách trụ sở mới vài trăm mét, cán bộ Trạm Kiểm dịch động vật nội địa vẫn phải làm việc trong căn nhà cấp bốn thuê của người dân đã xuống cấp, chật hẹp.
Theo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, ngay khi được Khu Quản lý đường bộ II chấp thuận, chủ đầu tư sẽ triển khai thi công nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại với Quốc lộ 1 tại Km487+538. Sau khi thi công hoàn thành công trình, nút giao sẽ được bàn giao cho UBND phường Nam Hồng Lĩnh quản lý, duy tu, bảo dưỡng theo quy định.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn