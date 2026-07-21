Hà Tĩnh: Gỡ vướng cho trụ sở trạm kiểm dịch tiền tỷ xây xong rồi… bỏ hoang 5 năm

Theo lý giải của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, do công việc đặc thù nên trạm phải có đường ra vào để thuận tiện cho việc dừng đỗ phương tiện chở động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, phun tiêu độc khử trùng… Trong khi đó, muốn vào trụ sở này phải đi vòng với đường của một công ty bên cạnh.