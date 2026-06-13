Hà Tĩnh: Giao công an giám định sự cố 23 căn biệt thự đổ sập sau bão

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tại văn bản số 5350/UBND-KT2 về một số nội dung liên quan đến sự cố dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc trưng cầu giám định sự cố dự án có 23 căn biệt thự bị sập đổ, hư hỏng. Kết quả giám định phải được gửi về Sở Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6.

Cuối tháng 5/2026, các căn biệt thự đổ sập vẫn chưa được sửa chữa hoàn thiện. Ảnh: CK.



UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành - Chủ đầu tư dự án - nghiêm túc, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố theo chỉ đạo trước đó của tỉnh và kiến nghị của Sở Xây dựng. Trường hợp chậm trễ, để phát sinh các hệ lụy liên quan, chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc khắc phục sự cố, đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực khắc phục toàn bộ sự cố, hoàn thành trước ngày 30/4 để đảm bảo an toàn công trình và phục vụ khai thác trước mùa mưa bão năm 2026. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai vẫn chậm tiến độ.

... Toàn bộ dự án có 23 căn biệt thự hư hỏng. Ảnh: CK.



Ghi nhận thực tế vào cuối tháng 5 cho thấy nhiều căn biệt thự tại dự án vẫn trong tình trạng đổ nát, chưa được sửa chữa đồng bộ. Chủ đầu tư mới chỉ thực hiện việc dựng hàng rào thép gai và cắm biển cảnh báo nhằm hạn chế người dân, du khách tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trước đó, báo Đại đoàn kết có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng loạt căn biệt thự tại dự án này hư hỏng, đổ sập sau bão Bualoi năm 2025. Sau đó, cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, đánh giá sự cố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, trong các ngày từ 27 đến 29/9/2025, bão Bualoi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực dự án. Qua kiểm tra hiện trường, có 23 căn biệt thự ven biển bị sập đổ một phần hoặc hư hỏng nặng; nhiều hạng mục khác như kè biển, bể bơi, tường rào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân sự cố xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ yếu liên quan đến yếu tố con người. Chủ đầu tư được cho là không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp mà xây dựng phương án khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giải pháp thiết kế tuyến kè này được đánh giá không bảo đảm khả năng chịu lực, trong khi quá trình thi công cũng không tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, quy mô hơn 121ha với 557 căn biệt thự, nhà liền kề và nhà thương mại.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết