Hà Tĩnh giám sát tài chính đặc biệt Công ty Xổ số kiến thiết

Ngày 20/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1754/QĐ về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

Theo Quyết định, thời gian thực hiện giám sát kéo dài đến khi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh được sắp xếp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh ở phường Thành Sen. Ảnh: HN.



Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc thực hiện giám sát tài chính đặc biệt xuất phát từ 2 lý do. Thứ nhất, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thua lỗ liên tiếp trong các năm 2024 và 2025, đồng thời số lỗ lũy kế lớn hơn 50% số vốn đầu tư của chủ sở hữu, có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

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Thứ hai, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh thuộc Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và đang trong thời gian chờ quyết định của cấp có thẩm quyền để chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quyết định cũng nêu rõ việc giám sát tài chính đặc biệt được thực hiện theo nội dung, kế hoạch chi tiết kèm theo.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành gồm: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch và quy trình giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh theo đúng quy định.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết