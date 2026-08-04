Hà Tĩnh: Giảm 353 trường cấp xã, hợp nhất nhiều trường THPT

Giảm gần 59% đầu mối trường học cấp xã

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 3.8.2026 phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026 - 2027.

Theo UBND tỉnh, việc sắp xếp không đơn thuần nhằm giảm số lượng trường học mà còn hướng đến xây dựng hệ thống giáo dục có quy mô hợp lý, quản trị hiệu quả, sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các nguồn lực đầu tư, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Phương án được xây dựng trên cơ sở rà soát toàn diện quy mô trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm từng địa phương. Việc sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch phát triển, quy mô dân số, điều kiện địa lý, giao thông, không ảnh hưởng đến công tác phổ cập giáo dục và việc học của học sinh.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có có 601 trường mầm non, tiểu học



Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải căn cứ điều kiện thực tiễn, khoảng cách đi học và khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, không thực hiện theo hướng giảm đầu mối một cách cơ học.

Hiện, toàn tỉnh có 601 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường liên cấp với 9.063 lớp, phục vụ hơn 1,646 triệu dân trên địa bàn 69 xã, phường. Sau sắp xếp, số trường cấp xã giảm còn 248 trường, giảm 353 đầu mối, tương đương 58,7%.

Cụ thể, mầm non từ 233 trường xuống 82 trường, giảm 151 trường (64,81%); tiểu học từ 220 trường xuống 92 trường, giảm 128 trường (58,18%); THCS, TH&THCS từ 148 trường xuống 74 trường, giảm 74 trường (50%).

Một số địa phương có mức tinh giảm lớn như: phường Thành Sen giảm từ 29 xuống còn 10 trường; xã Đức Thịnh từ 20 xuống 5 trường; xã Vũ Quang từ 13 xuống 3 trường; xã Hương Sơn từ 12 xuống 4 trường; xã Tiên Điền từ 11 xuống 3 trường; xã Can Lộc từ 10 xuống 6 trường.

Ở bậc THPT, Hà Tĩnh sẽ sắp xếp từ 38 trường xuống còn 35 trường thông qua hợp nhất và chuyển đổi mô hình. Trong đó, 6 trường được hợp nhất thành 3 gồm: THPT Phan Đình Phùng và THPT Thành Sen thành trường mới quy mô 67 lớp, 2.723 học sinh; THPT Nguyễn Văn Trỗi và THPT Nguyễn Đổng Chi thành trường mới quy mô 57 lớp, 2.146 học sinh; THPT Vũ Quang và THPT Cù Huy Cận thành trường mới quy mô 33 lớp, 1.075 học sinh.

Bên cạnh đó, hai trường THPT được chuyển đổi thành mô hình liên cấp là THPT Lý Chính Thắng sáp nhập với THCS Nguyễn Khắc Viện, hình thành trường THCS-THPT quy mô 32 lớp, 1.124 học sinh; THPT Đức Thọ sáp nhập với THCS Đồng Lạng, hình thành trường THCS-THPT quy mô 26 lớp, 966 học sinh.

Sau sắp xếp, toàn khối THPT có 1.168 lớp với 45.484 học sinh, tăng so với hiện trạng 1.139 lớp và 44.342 học sinh.

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giảm từ 10 trung tâm GDNN-GDTX xuống còn 5 trung tâm, tương ứng giảm 50% đầu mối.

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Việc hợp nhất các trung tâm có quy mô nhỏ, gần nhau về địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cơ sở vật chất và đội ngũ. Sau sắp xếp, hệ thống vẫn duy trì 124 lớp với 4.947 học sinh, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.

Giảm hơn 600 cán bộ quản lý, nhân viên

Theo phương án, việc sắp xếp gắn với đổi mới quản trị nhà trường, tinh gọn đầu mối quản lý và cơ cấu lại đội ngũ. Toàn ngành dự kiến bố trí 2.395 cán bộ quản lý và nhân viên, giảm 611 người so với hiện trạng (3.006 người).

Trong đó, cán bộ quản lý giảm từ 1.534 xuống còn 978 người, giảm 556 người, gồm 300 hiệu trưởng và 256 phó hiệu trưởng; nhân viên giảm từ 1.472 xuống còn 1.417 người, giảm 55 người.

Theo từng cấp học, khối mầm non giảm 304 người; tiểu học giảm 187 người; THCS và TH&THCS giảm 89 người; THPT giảm 8 người; GDNN-GDTX giảm 23 người.

Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Thành Sen sẽ được hợp nhất thành một trường với quy mô 67 lớp, 2.723 học sinh



Đối với cán bộ quản lý, tỉnh ưu tiên bố trí những người có năng lực giữ các chức danh lãnh đạo tại các trường sau sắp xếp; điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc bố trí làm giáo viên nếu phù hợp chuyên môn. Những trường hợp đủ điều kiện và có nguyện vọng sẽ được xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

Riêng đội ngũ giáo viên được tiếp nhận nguyên trạng, đồng thời tiếp tục rà soát, điều động nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương.

Về cơ sở vật chất, Hà Tĩnh yêu cầu lựa chọn cơ sở phù hợp làm điểm trường chính; các cơ sở còn lại tiếp tục sử dụng làm điểm trường hoặc phục vụ hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm ổn định việc dạy và học.

Việc điều chuyển học sinh giữa các điểm trường chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và an toàn trường học. Công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản sau sắp xếp phải tuân thủ quy định về quản lý tài sản công. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành các cơ sở giáo dục.

Theo lộ trình, phương án tổng thể hoàn thành trước ngày 4.8.2026; các xã, phường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành xây dựng, phê duyệt đề án sắp xếp trước ngày 20.8.2026.

Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục, kiện toàn bộ máy và bố trí đội ngũ cũng phải hoàn tất trước 20.8.2026, bảo đảm các trường hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Các sở, ngành và UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng đề án cụ thể, tổ chức thực hiện đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá