Hà Tĩnh: Dự án đường vành đai “tắc” hai đầu đã thông tuyến

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh đã được thông tuyến sau thời gian dài bị tắc hai đầu. Ảnh: DƯƠNG QUANG



Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, để đưa vào khai thác, kết nối hoàn chỉnh với quốc lộ 8, quốc lộ 1 và mạng lưới giao thông khu vực; qua đó giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

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Trước đó, Báo SGGP có bài “Vướng mắc đấu nối, đường vành đai hơn trăm tỷ đồng ở Hồng Lĩnh bị tắc hai đầu”, phản ánh dự án đường chỉ hơn 3km, khởi công từ năm 2022 nhưng bị vướng thủ tục đấu nối với quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn trong nhiều năm.



Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP